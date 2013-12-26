به گزارش خبرنگار مهر، در هفته جاری اخبار و رویدادهای زیادی در حوزه بهزیستی و وزارت رفاه رخ داد که به مهمترین آنها اشاره می کنیم.

ارائه خدمات حمایتی به 20 هزار بیمار صعب العلاج کمیته امداد

مدیر کل بهداشت، بیمه های اجتماعی و درمان کمیته امداد در این هفته از ارائه خدمات حمایتی به 20 هزار بیمار صعب العلاج توسط این نهاد خبر داد و گفت: 100 درصد هزینه شیمی درمانی بیماران تحت پوشش پرداخت می شود.

ناصر ایروانی منش افزود: کمیته امداد علاوه بر اقدامات حمایتی از خانواده های نیازمند، به بیماران صعب العلاج نیز خدمات ارائه می دهد بطوریکه در حال حاضر حدود 20 هزار بیمار خاص از خدمات حمایتی کمیته امداد برخوردار می شوند.

وی با اشاره به اینکه 4 هزار و 437 نفر از بیماران خاص تحت حمایت دارای انواع بدخیمی ها و سرطان هستند، گفت: این افراد 8.22 درصد کل بیماران را تشکیل داده و بیماران مبتلا به اختلالات شدید حسی و حرکتی، دیابت مزمن و دیالیز در رده هاي بعدي قرار دارند.

مدیر کل بهداشت، بیمه های اجتماعی و درمان کمیته امداد تاکید کرد: براساس آمارهای موجود 4 هزار و 255 بیمار خاص در سطح کشور مورد حمایت کمیته امداد قرار دارند که این بیماریها شامل ام اس،دیالیزی،پیوند کلیه،هموفیلی و تالاسمی است که بیشترین آنان مربوط به بیماران دیالیزی است.

تشکیل کمیته حمایت از حقوق معلولان در شورای عالی رفاه

وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی در هفته جاری از تشکیل کمیته حمایت از حقوق معلولان در شورای عالی خبر داد و گفت: این وزارتخانه گزارش جامعی از مسایل و مشکلات معلولان تهیه و تدوین کرده است و خواسته های انجمنهای معلولین را برسی و پیگیری می کند.

علی ربیعی افزود : یکی از مشکلات معلولین تجهیزات مربوط به این عزیزان است که از نظر سازمانهای دفاع از حقوق معلولین تعرفه آن بالاست و باید راه کار مناسب برای حل این مشکل تدوین گردد که امیدواریم این موضوع نیز در جلسه شورای عالی رفاه بررسی و تصمیم مطلوب در جهت رفاه حال این قشر گرفته شود .

خانواده های ایرانی در معرض فقر محبت

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در روزهای ابتدایی این هفته با اشاره به اینکه فقر محبت در خانواده های ما تهدیدی جدی است، گفت: چنانچه نیاز دوست داشتن و محبت در خانواده ها برآورده نشود به سلامت و ثبات خانواده آسیب جدید وارد شده و سلامت روانی و اجتماعی خانواده ها نیز تهدید خواهد شد.

سید حسن موسوی چلک افزود: یکی از مهمترین نیازهای انسانها نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن است برای تحقق عملی این نیاز یکی از کانون های مهم «خانواده» است.اما امروزه انجام این وظیفه مهم در خانواده کمرنگ شده است این در حالی است که به خوبی می دانیم که اگر این نیاز در خانواده برآاورده نشود، یا در جای دیگر برآورده می شود که می تواند به سلامت و ثبات خانواده آسیب بزند یا افراد دچار انزوا و گوشه گیری و به عبارت بهتر دچار "تنهایی" می شوند که این تنهایی هم می تواند سلامت روانی و اجتماعی و حتی جسمی افراد و خانواده ها را تهدید کند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به دلایل فقر محبت در خانواده ها گفت: مشغله زیاد اعضاء خانواده برای تامین هزینه های زندگی و حضور کمتردر خانه، استفاده زیاد از تکنولوژی و دسترسی به فناوری ها و رسانه ها؛ فرصت ارتباط کلامی در خانواده ها را کمتر کرده است بگونه ای که امروزه در کنار هم هستیم، ولی با هم نیستیم ، ضعف در استفاده از مهارت گفتگو در خانواده، ضعف در استفاده از مهارت حل تعارضات خانوادگی و مهارت های ارتباطی نیز موجب شده تا فاصله های عاطفی در میان اعضاء خانواده ها بیشتر شود.

افزایش اعتبار نهادهای حمایتی در سال 93

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در هفته جاری از افزایش اعتبارات نهادهای حمایتی در سال آینده خبر داد و گفت: کمیسیون اجتماعی پیگیر مشکلات مددجویان نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی است.

محمد اسماعیل سعیدی افزود: با توجه به اینکه مددجویان و افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی با مشکلات زیادی مواجهند به همین دلیل اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیریهای لازم را برای رفع مشکلات این افراد انجام می دهند.

وی با اشاره به اینکه مستمری مددجویان نهادهای حمایتی سال گذشته افزایش نیافته است، گفت: مبلغ پرداختی مستمری ماهیانه مددجویان بسیار اندک بوده و دو سال است که تغییر نکرده است بنابراین در بودجه سال آینده سعی ما این است که اعتباری ویژه برای افزایش مستمری مددجویان در نظر بگیریم تا این دستگاهها برای پرداخت دچار مشکل نشوند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: در بودجه سال 92 اعتباری ویژه برای افزایش مستمریها در نظر گرفته نشده بود به همین دلیل کمیته امداد نتواست مستمری جامعه هدف خود را افزایش دهد و سازمان بهزیستی نیز از اعتبارات بخشهای دیگر به سختی اعتباری برای این افزایش در نظر گرفت.

تشکیل کارگروه حل مشکلات بیمه‌ای روزنامه‌نگاران و هنرمندان

در هفته جاری در دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی تشکیل کارگروهی برای حل مشکلات و مسایل بیمه‌ای نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان تصویب شد.

در این دیدار علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تقدیر از خدمات سازمان تأمین اجتماعی به جامعه هنرمندان و نویسندگان گفت: با وجود مشکلات مالی صندوق حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان، سازمان تأمین اجتماعی همچنان خدمات خود را به این قشر ادامه داده است که جای تقدیر و تشکر دارد.

وی افزود: اساسنامه صندوق حمایت از هنرمندان نیازمند اصلاح است و قصد داریم با تبدیل آن به صندوق اعتباری، امکان انجام فعالیت‌های اقتصادی را نیز فراهم کنیم تا زمینه ارایه خدمات حمایتی این صندوق تدوام داشته باشد.

توقف صدور کارت ملی از 22 بهمن

روز سوم دی روز ملی ثبت احوال نام داشت که در این روز رئیس سازمان ثبت احوال از توقف صدور کارت ملی برای ایرانیان از 22 بهمن ماه خبر داد و گفت: با فراهم کردن تجهیزات لازم دیگر کارت ملی صادر نخواهد شد و کارت هوشمند ملی برای ارائه خدمات به ایرانیان جایگزین این کارت می شود.

محمد ناظمی اردکانی افزود: سازمان ثبت احوال تولید آمار و اطلاعات جمعیتی را در برنامه ریزی های کشور و سیاست گذاریها در سطح کلان برعهده دارد و طی سالهای اخیر از فرایند سنتی اجرایی به نوین سازی رسیده است. برای تحقق این هدف 4 راهبرد اساسی برعهده ثبت احوال گذاشته شده که مهمترین آنها ثبت وقایع حیاتی در مهلت قانونی 10 تا 15 روز است که طی این مهلت آمار وقایع 4 گانه به صورت آنلاین و لحظه ای انجام می شود و در هر نقطه ای از کشور که اتفاق بیفتد در تهران قابل شناسایی و رویت است.

وی گفت: به زودی کارت هوشمند ملی جایگزین کارت ملی می شود که امیدواریم از 22 بهمن ماه صدور کارت ملی قدیمی را متوقف و کارت هوشمند را جایگزین آن نماییم که البته این موضوع نیازمند تجهیزات اولیه است که امیدواریم محقق شود.

ناظمی اردکانی تاکید کرد: در حال حاضر 30 درصد از شهرستانها تجهیزات اولیه برای صدور کارت هوشمند ملی را دارند و تا 22 بهمن امیدواریم تمامی شهرستانها مجهز به این تجهیزات شوند.

کسانی که در مورد روند افزایش جمعیت سهل‌انگاری کرده‌اند باید عذرخواهی کنند

وزیر کشور نیز در روز ثبت احوال گفت: روند افزایش جمعیت کشور موجب نگرانی شده است و همه کسانی که در این موضوع سهل‌انگاری کرده‌اند باید عذرخواهی کنند.

عبدالرضا رحمانی فضلی به نقش این سازمان در ارائه آمارهای جمعیتی اشاره کرد و گفت: سازمان ثبت احوال بهترین جایی است که زنگ خطری در خصوص کاهش جمعیت به صدا درآورد و سپس مراکز علمی و دانشگاهی در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهند.

وی به بیانات مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: روند افزایش جمعیت کشور موجب نگرانی شده است و همه کسانی که در این موضوع سهل‌انگاری کرده‌اند باید عذرخواهی کنند.

رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: روند افزایش جمعیت در کشور با توجه به شرایط جغرافیایی و اهداف بلند‌مدت در 30 یا 40 سال آینده پاسخگوی نیاز‌های کشور نیست و جبران کردن آن کار سختی است.

شرایط دریافت دفترچه درمانی المثنی اعلام شد

سازمان تأمین‌اجتماعی در اواخر هفته جاری شرایط دریافت دفترچه درمانی المثنی بیمه شدگان تحت پوشش این سازمان را اعلام کرد.

دفترچه درمانی علاوه بر اینکه به بیمه‌شده و خانواده تحت‌تکفل او امکان بهره‌مندی از خدمات درمانی رایگان را در مراکز درمانی ملکی سازمان می‌دهد، درواقع بخشی از پرونده پزشکی بیمه‌شدگان نیز محسوب می‌شود.

بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و افراد تحت‌تکفل آنان که بنا به دلائلی دفاتر درمانی آنها مفقود و متقاضی دریافت المثنی هستند، می‌بایست با تهیه مدارک ذیل و مراجعه به شعبه تأمین‌اجتماعی مربوطه نسبت به دریافت دفترچه درمانی المثنی اقدام کنند.

صدور 11 هزار و 500 پلاک ویژه خودروی معلولان

مدیرکل دفتر توانمندسازی معلولان سازمان بهزیستی نیز در این هفته از صدور 11 هزار و 562 پلاک ویژه خودروی معلولان در سال جاری خبر داد و گفت: تعاداد پلاک خودروهای معلولان از افزایش 18 درصدی نسبت به سال گذشته برخودار شده است.

کیوان دواتگران در مورد پرداخت کمک هزینه شهریه به دانشجویان معلول نیازمند، گفت: بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده تا پایان سال جاری 2 هزار و 261 نفر خدمات کمک هزینه شهریه دریافت می کنند.

وی تاکید کرد: در سال جاری یکهزار نفر از دانشجویان معلول دانشگاههای دولتی کمک هزینه تشویقی دریافت می کنند این در حالی است که سال گذشته این تعداد فقط 800 نفر بوده است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته 4 هزار و 306 دانش آموز معلول نیازمند کمک هزینه تحصیلی دریافت کردند، گفت: در سال جاری تعداد این دانش آموزانی که کمک هزینه دریافت می کنند بیش از دو برابر خواهد شد به طوریکه به 8 هزار و 333 نفر می رسد.