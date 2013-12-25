انعقاد قرارداد جدید نفت و گاز میان سوریه و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، "سلیمان العباس" وزیر نفت سوریه امروز چهارشنبه از امضای توافقی با یک شرکت روسی در زمینه اکتشاف و تولید و پالایش نفت و گاز در سوریه خبر داد.

بنابر اعلام وی این قرارداد در مرحله نخست شامل اقدامات اکتشاف نفت و گاز در مناطقی از سواحل طرطوس سوریه تا شهر بانیاس می شود.

از سوی دیگر، "عظمه الله کولمحمدوف" سفیر روسیه در دمشق با تاکید بر اینکه شرکتهای روسی در جریان بحران سوریه، اقدامات خود را به حالت تعلیق در نیاورده اند، افزود: موفقیت کنفرانس ژنو سطح همکاری میان روسیه و سوریه را افزایش خواهد داد.