فاز اول بخش جراحي بيمارستان شهيد رحيمي خرم آباد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاز اول دپارتمان جراحي بيمارستان شهيد رحيمي خرم آباد با افتتاح اتاق عمل جراحي چشم و بخش 16 تخته چشم پزشكي و با صرف 15 ميليارد ريال با حضور استاندار لرستان به بهره برداري رسيد.

استاندار لرستان در این مراسم پس از افتتاح اتاق عمل جراحي چشم و بخش 16 تخته جراحي چشم از ساير قسمت هاي بيمارستان شهيد رحيمي خرم آباد بازديد كرد و در جريان آخرين وضعيعت اين بيمارستان قرار گرفتند.

اميد علي پاپي سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در اين بازديد گزارشي از آخرين وضعيت بيمارستان ارائه کرد و بیان داشت: بيمارستان شهيد رحيمي خرم آباد سال گذشته به بهره برداري رسيد و تا كنون دو بخش داخلي با ظرفيت 64 تخت بستري، يك بخش قلب با ظرفيت 16 تخت بستري، بخش ICU با 10 تخت بستري، بخش CCU با 10 تخت بستري، بخش اورژانس با ظرفيت 20 تخت و بخش دياليز با هشت تخت در آن به بهره برداري رسيده است.

وی عنوان کرد: با احتساب بهره برداري بخشهاي پايه همچون راديولوژي، آزمايشگاه و امور اداري بيش از 60 درصد ظرفيت اين بيمارستان فعال شده و امروز نيز بخش جراحي چشم آن افتتاح شد.

پاپی به ظرفیتهای این بخش بیمارستان اشاره کرد و بیان داشت: بخش جراحي چشم دارای 16 تخت است و براي تجهيز و راه اندازي آن 15 ميليارد ريال هزينه شده است و روزانه 3 تا 5 عمل جراحي چشم در آن انجام مي شود.

وی اظهار داشت: بخش هاي جراحي عمومي، جراحي پلاستيک، اطفال، زنان و شيمي درماني از جمله بخشهايي هستند كه در آينده نزديک افتتاح خواهند شد و با افتتاح آنها كل ظرفيت بيمارستان شهيد رحيمي خرم آباد كه از امكانات بسيار خوبي نيز برخوردار است به کار گرفته خواهد شد.

پاپي افزود: افتتاح بخشهاي جديد بيمارستان نياز به حمايت همه جانبه مسئولان به ويژه استاندار لرستان دارد و در صورتيكه منابع مالي لازم در اختيار دانشگاه قرار گيرد در اسرع وقت نسبت به تجهيز و تكميل و افتتاح ساير بخشهاي آن اقدام خواهد شد.

هوشنگ بازوند استاندار لرستان نیز در اين بازديد اظهار داشت: اين بيمارستان به صورت زودهنگام و قبل از اينكه بصورت كامل تجهيز و تكميل شود افتتاح شده است.

وی با بیان اینکه مردم لرستان شايستگي خدمات بيشتر از اين را دارند، در راستای تامین اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل این مرکز آموزشی و درمانی قول مساعد داد.