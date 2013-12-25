توضیح کی روش در مورد جلسه با سرمربیان تیم های لیگ برتری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، سرمربی تیم ملی در این باره گفت: در کنفرانس مطبوعاتی که برگزار شد در خصوص مسایل مختلف فنی تیم ملی و زمان برگزاری اردوها توضیحات مفصلی دادم که گویا تعبیر نادرستی از آن شده است.

وی ادامه داد: من در کنفرانس مطبوعاتی ام درباره جلسه با مربیان لیگ برتری به صورت شفاف اعلام کردم که در این نشست ها باید درخصوص مسایل فنی و تاکتیکی بحث شود و مسایل مربوط به تقویم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و مسابقات لیگ تصمیم مدیریتی نیاز دارد.



وی در پایان گفت: بازهم تاکید می کنم من در خصوص مسایل فنی با رسانه ها صحبت می‌کنم نه در مورد زمان برگزاری بازیهای لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر. صحبتهای من در کنفرانس مطبوعاتی مربوط به تصمیم های مدیریتی بود نه مسایل فنی که مربوط به مربیان است.



