  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۴ دی ۱۳۹۲، ۱۶:۰۰

توضیح کی روش در مورد جلسه با سرمربیان تیم های لیگ برتری

توضیح کی روش در مورد جلسه با سرمربیان تیم های لیگ برتری

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران درباره برگزاری جلسه با سرمربیان تیم های لیگ برتری به نکاتی اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، سرمربی تیم ملی در این باره گفت: در کنفرانس مطبوعاتی که برگزار شد در خصوص مسایل مختلف فنی تیم ملی و زمان برگزاری اردوها توضیحات مفصلی دادم که گویا تعبیر نادرستی از آن شده است.

وی ادامه داد: من در کنفرانس مطبوعاتی ام درباره جلسه با مربیان لیگ برتری به صورت شفاف اعلام کردم که در این نشست ها باید درخصوص مسایل فنی و تاکتیکی بحث شود و مسایل مربوط به تقویم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و مسابقات لیگ تصمیم مدیریتی نیاز دارد.
 
وی در پایان گفت: بازهم تاکید می کنم من در خصوص مسایل فنی با رسانه ها صحبت می‌کنم نه در مورد زمان برگزاری بازیهای لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر. صحبتهای من در کنفرانس مطبوعاتی مربوط به تصمیم های مدیریتی بود نه مسایل فنی که مربوط به مربیان است.
 
 

کد مطلب 2202491

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها