2000 کارت هوشمند برای رانندگان چهارمحال و بختیاری صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز کرمی ظهر روزچهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به صدور دو هزار و 528 کارت هوشمند برای رانندگان این استان، عنوان کرد: کارت های هوشمند برای رانندگان بخش مسافربری و باربری صادر شده است.

وی تصریح کرد: حمل و نقل در زندگی روزانه مردم پیوند خورده است و تامین خوراک و پوشاک افراد از طریق بخش حمل ونقل تهیه می شود.

وی افزود: حمل و نقل دارای جایگاه ویژه در پویایی اقتصاد در هر منطقه است و نقش مهمی بر عهده دارد.

90 درصد حمل ونقل بار ومسافر به واسطه ناوگان حمل ونقل عمومی انجام می شود

فریبرز کرمی عنوان کرد: 90 درصد حمل ونقل بار ومسافر به واسطه ناوگان حمل ونقل عمومی انجام می شود.

وی بیان کرد: برای رفاه حال مسافران مجتمع رفاهی و خدمات برای کاربران جاده لازم و ضروری است.

مدیر کل اداره حمل و نقل وپایانه های مسافربری چهارمحال وبختیاری گفت: برای کاهش حوادث ناشی از تراکتور و ماشین آلات بخش کشاورزی در حاشیه جاده برچسب شبرنگ و روز رنگ بر دستگاه نقلیه نصب شده است.

وی عنوان کرد: روز یک دیماه روز گرامیداشت راهدار است و راهداران با فعالیت شبانه روزی خود نقش مهمی را در جامعه برعهده دارند.