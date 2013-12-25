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۴ دی ۱۳۹۲، ۱۶:۲۵

کرمی:

2000 کارت هوشمند برای رانندگان چهارمحال و بختیاری صادر شد

2000 کارت هوشمند برای رانندگان چهارمحال و بختیاری صادر شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل اداره حمل و نقل وپایانه های مسافربری چهارمحال وبختیاری گفت: دو هزار و 528 کارت هوشمند برای رانندگان این استان صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز کرمی ظهر روزچهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به صدور دو هزار و 528  کارت هوشمند برای رانندگان این استان، عنوان کرد: کارت های هوشمند برای رانندگان بخش مسافربری و باربری صادر شده است.

وی تصریح کرد:  حمل و نقل در زندگی روزانه مردم پیوند خورده است و تامین خوراک و پوشاک افراد از طریق بخش حمل ونقل تهیه می شود.

وی افزود: حمل و نقل دارای جایگاه ویژه در پویایی اقتصاد  در هر منطقه است و نقش  مهمی بر عهده دارد.

90 درصد حمل ونقل بار ومسافر به واسطه ناوگان حمل ونقل عمومی انجام می شود

فریبرز کرمی عنوان کرد: 90 درصد حمل ونقل بار ومسافر به واسطه ناوگان حمل ونقل عمومی انجام می شود.

وی بیان کرد: برای رفاه حال مسافران مجتمع رفاهی و خدمات برای کاربران جاده لازم و ضروری است.

مدیر کل اداره حمل و نقل وپایانه های مسافربری چهارمحال وبختیاری گفت: برای کاهش حوادث ناشی از تراکتور و ماشین آلات بخش کشاورزی در حاشیه جاده برچسب شبرنگ و روز رنگ بر دستگاه نقلیه نصب شده است.

وی عنوان کرد: روز یک دیماه روز گرامیداشت راهدار است و راهداران با فعالیت شبانه روزی خود نقش مهمی را در جامعه برعهده دارند.

کد مطلب 2202493

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