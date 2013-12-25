دوره تكميلي تربيت مربي كودك و نوجوان در مشهد برگزار شد

حجت الاسلام عباسعلي فاطمي با بيان اينكه برنامه هاي دين نشاط زندگي با هدف گسترش نشاط در سطح جامعه و تحكيم روابط كودكان ونوجوانان با روحانيت برگزارمي شود به خبرنگار مهر اظهارکرد: اين امر به وسيله ابزار هنر و ايجاد نگاه مثبت به دين در بين نوجوانان و جوانان ميسر خواهد شد.

وي با اشاره به اين موضوع كه توسعه سبك زندگي اسلامي با ابزار هاي هنرمندانه توسط اين مربيان دربين نوجوانان انجام مي شود اعلام كرد:‌ در اين دوره آموزشي 45 مربي از 10 شهرستان استان خراسان شركت كرده اند.

فاطمي با اعلام اين موضوع كه تاكنون 27 جلسه كارگاهي ويژه مربيان كودك و نوجوان برپا شده افزود:‌ اين جلسات در مركز آموزش اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي برگزار شده است.

فاطمي همچنين با اشاره به اين كه مربيان آموزش ديده در اين دوره ها مجري 400 برنامه دين، نشاط، زندگي هستند اعلام كرد:‌ اين برنامه ها در ايام ماه ربيع الاول و دهه فجر در سطح استان برگزار خواهد شد.