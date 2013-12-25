مهمترین مطالبه مردم از مسئولان در انتخابات اخلاق و راستگویی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی با بیان اینکه نام عیسای پیامبر(ع) یادآور محبت و رحمت است، گفت: آنچه ما در روایات اسلامی مبنی بر اینکه «مگر دین، چیزی جز محبت است» داریم در زندگی این پیامبر عظیم‌الشان جلوه‌گر بود.

رئیس جمهور همچنین به حضور نماد اعتراض به ظلم و تبعیض در زندگی حضرت عیسی مسیح (ع) اشاره کرد و گفت ایشان در کنار پیام محبت، نسبت به ظلم و تبعیضی که بخاطر خود برتربینی قوم یهود بر بنی اسرائیل حاکم شده بود، اعتراض کردند؛ چرا که این قوم خود را برگزیده خدا بر روی زمین دانسته و ستم به دیگران را روا می‌شمردند و به حقوق مردم تعدی و تجاوز می‌کردند.



روحانی افزود: وجود این نماد اعتراض به ظلم و تبعیض سبب شد، عیسی(ع) در میان جامعه خود مورد تعرض و فشار قرار گیرد اما او با شجاعت تمام و با محبت در مقابل خشونت و تبعیض ایستادگی کرد و هرگز از رویکرد اخلاقی و محبت‌آمیز خود دست نکشید.



وی با تأکید براینکه ملت ایران هم در فراز و نشیب‌های انقلاب، تلاش کرده است در راستای راه پیامبران بزرگ الهی، در مقابل تبعیض و خشونت ایستادگی کند، افزود: اینک که ملت بزرگ ما با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل، پرچم مقابله با خشونت و افراط‌گرایی را برافراشته است، می‌خواهد با کمک همه پیروان ادیان ابراهیمی، پیام اخلاق و عدل و اعتدال را به جهانیان برساند.



رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، به دروغ‌پردازی زنجیره‌ای برخی از رسانه‌ها و سایت‌های خبری نسبت به دولت اشاره کرد و گفت: مایه تأسف است که برخی هنوز پیام مردم در حماسه انتخابات ۲۴ خرداد را مبنی براینکه مطالبه جدی آنها از همه مسئولان و نهادهای سیاسی و اجتماعی و به ویژه بخش‌های تبلیغی و اطلاع‌رسانی، اخلاق و راستگویی است را نشنیده‌اند.



روحانی تأکید کرد: دروغ‌پردازان بدانند، اینگونه اقدامات غیراخلاقی، تنها به تنفر و انزجار بیشتر مردم از آنان می‌انجامد و عزم مردم را در حمایت از دولت منتخب خویش، مستحکم‌تر خواهد کرد.