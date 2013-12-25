به گزارش خبرگزاری مهر، در مستند «سوره، ‌گزارش اشك» توليد «سازمان تلويزيوني سوره» كه امشب ساعت 20 از شبكه يك پخش مي‌شود؛ مصطفي رحماندوست، بابك نيك‌طلب (كارشناس ادبي كودك و نوجوان) و مرتضي اميري اسفندقه (شاعر مجموعه بازوان مولايي) از منظومه «ظهر روز دهم» مرحوم قيصر امين‌پور مي‌گويند و تاثير اين منظومه را بر شعر كودك و نوجوان بررسي مي‌كنند.

«ظهر روز دهم» حماسه است

بابك نيك‌طلب در اين برنامه،‌ پرهيز قيصر از اشاره مستقيم به قهرمانان واقعه عاشورا را دليلي براي آفرينش يك حماسه مي‌داند و مي‌گويد: «در منظومه ظهر روز دهم چون اسمي از آن شهيد و افرادي كه در آن واقعه حضور دارند به صورت مستقيم نيامده است، ‌مشخص است كه قيصر امين‌پور در نظر داشته كه يك حماسه بيافريند.»

مرتضي اميري اسفندقه هم به احوال كودكانه‌اي كه در اشعار مرحوم قيصر امين‌پور وجود دارد، اشاره مي‌كند: «قيصر خودش يك طبع كودكي داشت، همه آثار قيصر در واقع كودكي پنهان همه مخاطب‌ها را نشانه مي‌گيرد.»

قيصر «هر روز عاشوراست» را تصوير مي‌كند

مصطفي رحماندوست هم با اشاره به اين‌كه قيصر در منظومه «ظهر روز دهم» استفاده و نگاه متفاوتي به واقعه عاشورا داشته است،‌ مي‌گويد: «این رفت و بازگشتی که به اعتقاد ما هر روز روز عاشوراست در شعر «ظهر روز دهم» خيلي خوب خودش را نشان داده است. قيصر براي اين‌كه سرگذشت را بگويد به آن دور و نزديك مي‌شود و حاشيه‌هاي آن را بازگو مي‌كند و سراغ اتفاق‌هايي كه همه ما از آن خبر داريم، نرفته است. ‌او سراغ خود ما در امروز آمده است»

سازمان تلویزیونی سوره مجموعه مستندهای کوتاه گزارشی «سوره؛ گزارش اشك» را با همکاری شبکه یک سیما و با موضوع هنر و ادبیات عاشورایی تهيه كرده است. اين مجموعه با ريتمي سريع و مخاطب‌انگار و با حضور هنرمندان، شاعران، نویسندگان صاحب‌نام و کارشناسان زبده هنری و ادبي تلاش می‌کند طعم یک ژورنالیسم خوب تلویزیونی در زمینه هنر و ادبیات را به مخاطبان بچشاند.

مستندهاي گزارشي سوره که آثار، چهره‌ها و رویدادهای شاخص هنری و ادبی را معرفی و بررسی می‌کند از 25 آذرماه هر شب حدود ساعت 20 از شبكه يك سيما پخش مي‌شود. نخستین سری از این مستندهای 10 دقیقه‌ای با نام «گزارش اشک» به هنر و ادبیات عاشورایی اختصاص دارد. این مجموعه پس از پایان ایام عزاداری نیز ادامه خواهد یافت و به موضوعات عمومی هنری و ادبی خواهد پرداخت.