پیشگیری از وقوع جرم تنها برعهده دستگاه قضایی نیست/آسیبهای مناطق مرزی رو به افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا طاهری صبح چهارشنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان در تالار شهید بهشتی دادگستری اظهار داشت: اگر تاکنون تمامی دستگاه های اجرایی و فرهنگی وظیفه و نقش خود را در قبال پیشگیری از جرایم و ناهنجاری ها به درستی انجام می دادند شاهد هیچ جرمی در جامعه نبودیم.

وی اظهار داشت: درمبحث پیشگیری سنگرهای متفاوتی از جمله فرهنگی، امنیتی و اجتماعی وجود دارد که اگر از هر کدام به درستی استفاده شود به طور حتم بسیاری از مشکلات به مرحله قضائی نمی رسد.

معاون اسبق پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ادامه داد: به طور حتم افزایش بخشی از حجم پرونده ها در مراکز قضایی به دلیل کارکرد نادرست سایر دستگاه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برمی گردد.

وی با انتقاد از بی مسئولیتی برخی از دستگاه های اجرایی اظهار داشت: وقتی جرمی در جامعه رخ بدهد برای همگان تبعات و هزینه در بر دارد لذا هیچ شخصی نمی تواند در برابر ناهنجاری ها خود را بی ارتباط بداند.

طاهری کنترل بیکاری و تورم و ایجاد بستر های اشتغال در استان را از مولفه های تاثیر گذار و مهم در پیشگیری از وقوع جرایم دانست و افزود: بخشی از جرایم و خشونت ها در این استان به دلیل غفلت از مسئله اشتغالزایی و عدم بهره برداری از فرصت مرز است.

وی ادامه داد: با وجود اینکه در کشورهای دیگر از مرز به عنوان یک درآمد اقتصادی کلان استفاده می شود اما در این استان با توجه به کیلومتر ها مرز آبی و خشکی تاکنون اقدام شایسته ای برای ایجاد اشتغال انجام نشده است.