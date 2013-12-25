اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قرچک افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قرچک ظهر امروز با حضور رضا ریاحی فرماندار، سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم شهرستانهای ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی، بهنام جهانی بخشدار مرکزی، برخی اعضای شورای شهر، مدیران ادارات و کارگران و کارفرمایان شهرستان برگزار و حمیدرضا قشقایی نیز به عنوان رئیس این اداره معرفی شد.



فرماندار شهرستان قرچک در این مراسم اظهار داشت: هم اکنون شاهد استقرار یک به یک ادارات در سطح این شهرستان هستیم و قرچک از این لحاظ بین شهرستانهای تازه تأسیس رتبه خوبی را دارد.



رضا ریاحی افزود: تمام تلاش مجموعه فرمانداری شهرستان نیز بر این اساس بود که ادارات هرچه سریعتر در راستای خدمترسانی بهتر و بیشتر به مردم در این منطقه مستقر شوند که این اتفاق افتاده و مابقی ادارات نیز به مدد همدلی موجود بین مدیران شهرستان به زودی افتتاح خواهند شد.

وی با تاکید بر جذب سرمایه گذار در شهرستان، از ادارات مربوطه به خصوص شهرداری و شورا خواست تا در این خصوص نهایت همکاری را داشته و شرایط را طوری مهیا کنند که شاهد اشتغالزایی در این شهرستان باشیم.



این مسئول یادآور شد: امید است با استقرار اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی در شهرستان قرچک موارد مربوط به این حوزه از قبیل مشکلات كارگری، تعاونی ها و ... به نحو شایسته برطرف شود.



قائم مقام وزیر و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران نیز در این مراسم از نماینده مردم قرچک در مجلس و فرماندار این شهرستان به دلیل پیگیریهای لازم برای استقرار این اداره تقدیر کرد و اظهار داشت: این اداره کل برای استقرار ادارات ذیربط در شهرستانها، تا حد امکان از ظرفیتهای موجود خود بهره گرفته است.

احمد لطفی نژاد با بیان اینکه سرعت، کیفیت، تسهیل در رفت و آمدها، صرف وقت و هزینه کمتر و ... همواره مدنظر این اداره برای تأسیس ادارات جدید در شهرستانهای نوپا بوده است، افزود: خوشبختانه همت خوبی برای استقرار ادارات در شهرستانهای تازه تأسیس وجود دارد و نیز سعی شده کسانی برای مدیریت این ادارات انتخاب شوند که تجربه و تخصص لازم را داشته باشند.



نماینده مردم شهرستانهای ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست به ظرفیت های ایران اسلامی اشاره کرد و این کشور را جزو حلقه های اول علم، تکنولوژی و قدرت در جهان امروز عنوان کرد.



سید حسین نقوی حسینی از تلاشهای صورت گرفته توسط مدیران شهرستان قرچک تقدیر و همگان را به تلاش بیشتر و حرکت جهادگونه فراخواند.

وی با بیان اینکه قرچک دارای پایگاه کارگری قوی و تشکلهای کارگری فعالی است، اعلام کرد: تمام اقشار مختلف شهرستان قرچک اعم از کارگر و کارفرما، مدیر و غیرمدیر باید تلاش کنند تا این منطقه بهتر و سریعتر روند توسعه را طی کند.



گفتنی است پیش از این قرچک در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت نظر شهرستان ورامین بود که امروز حمیدرضا قشقایی به سمت رئیس اداره کار شهرستان قرچک منصوب شد. وی از سال 76 تاکنون در سمت ریاست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهرستانهای ورامین، پیشوا و پاکدشت مشغول فعالیت بوده است.