مسابقات شفاهی قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی در واحد رشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مظاهر زمانی ظهر چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: این مسابقات با بیش از 70 نفر شرکت کننده خواهر و برادر در بخش های ویژه دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در محل این دانشگاه برگزار شد.

وی همچنین سطح برگزاری مسابقات را مطلوب خواند و ادامه داد: مسابقات شفاهی قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی در بخش های قرائت – تحقیق ، قرائت – ترتیل و حفظ 5 ، 10 ، 20 و 30 جزء قرآن برگزار شد که قاریان در فضایی بسیار معنوی و روحانی با هم به رقابت پرداختند.

رئیس دفتر فرهنگ اسلامی واحد رشت به نتایج این دوره از مسابقات در بخش برادران اشاره کرد و گفت: در رشته قرائت – تحقیق استادان نفر اول رضا موسی زاده با کسب 9/85 امتیاز، نفر دوم سید احمد حسینی با کسب 45/82 امتیاز، نفر سوم علیجان امیریان با کسب 3/76 امتیاز در رشته ترتیل استادان نفر اول عبدالله عمو زاد با کسب 6/70 امتیاز، در رشته قرائت – تحقیق کارکنان حسن رجب زاده با کسب 9/83 امتیاز، در رشته ترتیل کارکنان علی رنجبر با کسب 5/85 امتیاز، در رشته حفظ دانشجویان ابراهیم گلچین 7/171 امتیاز، در رشته تحقیق دانشجویان نفر اول مهدی قاسم پور با کسب 7/82 امتیاز، نفر دوم علیرضا رحیم دوست با کسب 5/78 امتیاز، نفر سوم رضا صفری با کسب 25/76 امتیاز، در رشته ترتیل دانشجویان نفر اول کامران تقی زاده با کسب 3/83 امتیاز، نفر دوم اکبر محمودی با کسب 3/79 امتیاز، نفر سوم محسن قاسم پور با کسب 95/65 امتیاز حائز رتبه شدند.

وی همچنین به نتایج بخش مسابقات خواهران نیز اشاره کرد و افزود: در رشته ترتیل دانشجویان نفر اول راضیه وارسته با کسب 72 امتیاز، نفر دوم زینب جوادی با کسب 5 / 70 امتیاز، نفر سوم فاطمه احمد نژاد با کسب 70 امتیاز، در رشته تحقیق دانشجویان نفر اول ائمه رشید با کسب 70 امتیاز، در رشته ترتیل کارکنان نفر اول رقیه پور مقدم با کسب 71 امتیاز، در رشته حفظ پنج جزء دانشجویان خدیجه امینی با کسب 150 امتیاز، در رشته 10 جزء دانشجویان فاطمه جوافشان با کسب 140 امتیاز، در رشته ترتیل استادان نفر اول افسانه پیرکاری 5/70، در رشته حفظ پنج جزء استادان نفر اول فاطمه آقایی زاده با کسب 25/160 امتیاز موفق به کسب رتبه شدند.

به گزارش مهر، منتخبان این دوره از مسابقات، به مسابقات شفاهی منطقه ای قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی راه می یابند.