مراسم سالروز حماسه 9 دی در مصلای ازنا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هراتی مطلق پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری سالروز 9 دی و دهه فجر انقلاب اسلامی که در دفتر امام جمعه شهرستان ازنا برگزار شد با بیان اینکه حماسه 9 دی در تاریخ ماندگار و متمایز شد اظهار داشت: قوی ترین و آخرین ضربه را مردم در روز 9 دی ماه سال 88 به فتنه گران وارد کردند.

وی با بیان اینکه در بررسی و تحلیل پیدایش حماسه 9 دی باید از سطحی نگری پرهیز شود افزود: حماسه 9 دی مانند 22 بهمن و روز جهانی قدس در تاریخ جمهوری اسلامی ماندگار خواهد بود.

امام جمعه ازنا با اشاره به برنامه ریزی گسترده دشمنان برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در فتنه سال 88 تصریح کرد: حضور مردم در صحنه و حمایت از نظام اسلامی و همچنین نقش بی بدیل ولایت مطلقه فقیه نقشه های دشمنان را نقش بر آب کرد.

وی با بیان اینکه مردم شهرستان ازنا در محکومیت فتنه 88 پیش قدم بودند و اولین راهپیمایی را برگزار کردند بر برگزاری مراسم سالروز 9 دی تاکید کرد.

حجت الاسلام هراتی مطلق با بیان اینکه مراسم سالروز حماسه 9 دی با سخنرانی آیت الله رحمانی سبزواری در مصلای نماز جمعه شهرستان ازنا برگزار خواهد شد خواستار حضور گسترده مردم در این مراسم شد.

محمود بوالحسنی فرماندار شهرستان ازنا نیز در این جلسه با بیان اینکه 9 دی نماد ولایتمداری ملت است، اظهار داشت: حماسه 9 دی روز میثاق با امامت و ولایت است.

وی با بیان اینکه حماسه 9 دی متعلق به همه علاقمندان به نظام مقدس جمهوری اسلامی است افزود: پیام حماسه 9 دی این بود که الگوهای براندازی نرم در جمهوری اسلامی ایران کاربرد ندارد.

بنا بر این گزارش در این جلسه همچنین 11 کمیته مختلف برای برگزاری با شکوه برنامه های دهه فجر انقلاب اسلامی در شهرستان ازنا تشکیل و سید مسعود صالحی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان دبیر ستاد دهه فجر معرفی شد.