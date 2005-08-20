اينديپندنت : پليس لندن در مورد مرگ تبعه برزيلي مورد بازجويي قرار مي گيرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه " اينديپندنت"، در پي مرگ تبعه برزيلي توسط پليس لندن پس از سري دوم حملات در مركز اين شهر و پذيرش اشتباه پليس درقتل اين جوان، دولت برزيل خواستار توضيح در مورد علت مرگ وي شد.



پليس در توضيح علت و چگونگي مرگ اين جوان جزئياتي را بيان كرد كه با هم تناقض داشتند و همين موضوع مشخص كرد كه اسكاتلنديارد(پليس انگليس) در مورد شرايط منجر به مرگ اين تبعه بي گناه برزيلي دروغ مي گويد.

اظهارات دروغ پليس لندن زماني مشخص شد كه شبكه آي تي وي (ITV) مدارك جديدي را در مورد چگونگي مرگ "ژان چارلز دي منزيس" ارائه كرد.



يادداشت ها در توضيح مرگ منزيس پنج روز پس از اين حادثه به دست پزشكي قانوني مي رسد كه به غلط نوشته شده بود: وي پس از اينكه از دست پليس فرار مي كند، هدف اصابت گلوله قرار مي گيرد.

همين مساله باعث شد كه خانواده منزيس خواستار انجام تحقيقات علني در اين باره شود و وكيل اين خانواده نيز با متهم كردن رئيس اسكاتلنديارد به دروغگويي در مورد مرگ منزيس، خواستار استعفاي ايان بلر رئيس اسكاتلنديارد شد.



بنا بر مداك جديد ارائه شده توسط آي تي وي، منزيس هنگامي كه وارد ايستگاه قطار استاك ول در جنوب لندن مي شود از باجه بليط يك روزنامه برمي دارد و هنگام مرگ نيزتنها يك ساعت مچي، مقاديري وجه نقد و روزنامه به همراه داشته است.

برخلاف اظهارات پليس در مورد اينكه منزيس كت ضخيمي به تن داشته كه به راحتي مي توانسته است يك بمب را در زير آن مخفي كند، او در روز حادثه تنها يك كت جين به تن داشته است.

بنا بر درخواست خانواده اين تبعه برزيلي يك هيات بازرسي برزيلي طي اين هفته عازم انگليس خواهد شد تا به صورت عمومي پليس لندن را مورد بازجويي قرار دهند.