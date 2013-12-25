پوتین سزاوار دریافت نوبل صلح بود

به گزارش خبرگزاری مهر، "جرج گالوی" عضو پارلمان انگلیس "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه را مرد سال نامید. وی در گفتگو با رادیو صدای روسیه به طور ضمنی به چگونگی انتخاب برنده نوبل صلح امسال انتقاد کرد و گفت پوتین واقعا نقش مهمی در موضوعاتی مانند سوریه و دستگیری "ادوارد اسنودن" افشاگر جاسوسی اطلاعاتی آمریکا ایفا کرده است.

گالوی با اشاره به سخنان "جان کری" و "ویلیام هیگ" وزیران خارجه و دفاع آمریکا در زمان زمینه سازی برای اقدام نظامی علیه سوریه تاکید کرد مواضع رئیس جمهوری و وزیر خارجه روسیه در این خصوص موجب نجات جهان از یک فاجعه شد.

به گفته نماینده پارلمان انگلیس، اگر چنین اقدامی باعث دریافت نوبل صلح نشود، پس چه اقدامی خواهد شد؟ وی در عین حال اهدای نوبل به کسی مانند اوباما را در حالی که سیاست های وی موجب گسترش جنگ در جهان شده است، به باد انتقاد گرفت.