توسعه دولت الکترونیک لازمه پیشرفت آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار نوبخت بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه کارگاه آموزشی دفاتر پیشخوان دولت در اتاق بازرگانی ارومیه، در جمع خبرنگاران توسعه دولت الکترونیک را از پایه های اصلی توسعه متوازن و عادلانه در سطح کشور بویژه مناطق محروم دانست.

وی با بیان اینکه هدف گذاري و خروجي دولت الكترونيك بايد در جهت كسب و جلب رضايت مردم بوده و سازمانها و ارگانهای دولتی با اجرای کامل طرح باید در این راستا اقدام کنند، ادامه داد: كسب رضايت مردم، افزايش كارآمدي نظام و برقراري عدالت سه هدف مهم تحقق دولت الكترونيك در نظام اسلامي هستند.

رئیس گروه برنامه ریزی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربیاعلام کرد: در راستای طرح تکریم ارباب رجوع که از محورهای اصلی 10 برنامه تحول اداری بوده که فرآیندهای مرتبط با ارباب رجوع که قابل ارئه از طریق دفاتر پیشخوان دولت در این کارگاه آموزش داده می شود.

وی اظهار داشت: موضوع دولت الكترونيك بعنوان يكي از شاخص هاي توسعه در جهان امروز بوده و امروز يكي از شاخصهاي اساسي توسعه در كل ممالك دنيا، بحث اطلاعات، داده ها و دولتهاي الكترونيك و يا شهرهاي الكترونيك است.

نوبخت ضمن تشریح روند افزايش كارآمدي نظام با استفاده از دولت الكترونيك، اعلام کرد: امروز كارآمدي در دنيا بعنوان پاشنه آشيل رژيم هاي سياسي قلمداد مي شود لذا هر پروسه و هر برنامه دستگاههاي اجرايي بايد در جهت افزايش كارآمدي باشد.

وی اضافه کرد: زماني در ميان كشورها، داشتن جنگ افزارهاي نظامي به معناي قدرت برتر بود اما امروز با رشد و حركت شتابان كشورها به سمت تكنولوژي و فناوري هاي نوين، داشتن اطلاعات، داده ها و تحقق دولت الكترونيك، نشان از قدرتمندي دارد.

ثبت آمار تولید واحدهای تولیدی و صنعتی، ثبت آمار تولید واحدهای تولیدی معدنی، تایید سوخت واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی، صدور شناسه انبار و سردخانه ها،فرایند الکترونیکی صدور مجوز واردات ماشین آلات مستعمل، فرایند دریافت موجودی انبار و سردخانه ها و فرایند دریافت مکاتبات مردمی، 8 فرآیند آموزشی این کارگاه آموزشی بودند.