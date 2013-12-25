هلاکت یکی از سرکردگان طالبان در هلمند/ اختلافات درباره پیمان راهبردی همچنان وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، یک مقام محلی افغانستان امروز چهارشنبه اعلام کرد که در عملیات پاکسازی نیروهای امنیتی علیه طالبان در ولایت هلمند در جنوب این کشور نور محمد یکی از سرکردگان طالبان کشته شد.



این سرکرده طالبان که اسم مستعارش زید است، عملیات های تروریستی علیه نیروهای دولتی افغانستان و ناتو را در ولایت قندهار سازماندهی می کرد و گفته می شود کشته شدن وی ضربه بزرگی را به عملیات شبه نظامیان در ولایت قندهار و ولایت های اطراف می زند.



این خبر در حالی منتشر می شود که سرکردگان طالبان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده اند.



خبر دیگر اینکه بر اثر برخورد خودرو ارتش با یک بمب کنار جاده ای در ولایت خوست در شرق افغانستان یک سرباز کشته و دو فرد دیگر زخمی شدند.



تلفات نیروهای امنیتی و ناتو در افغانستان افزایش یافته و بمب های کنار جاده ای عامل اصلی تلفات نظامیان عنوان شده است که قرار است در ژوئن 2014 از افغانستان خارج شوند و از این پس نقش آموزشی را برعهده بگیرند.



بر این اساس بیش از 84 هزار نظامی ناتو که تقریبا 60 هزار نفر از آنها آمریکایی هستند، در افغانستان مستقر بوده و قرار است به زودی مسئولیت برقراری امنیت و ثبات را به نیروهای افغانی واگذار کنند.



شینهوا همچنین در گزارشی با اشاره به اختلافات میان دولت آمریکا و افغانستان بر سر انعقاد پیمان راهبردی گزارش داد که بن بست در زمینه امضای این پیمان راهبردی همچنان وجود دارد.



برخی از هیئت های عالیرتبه افغانی مخالفت خود را با برخی از بندهای این توافق اعلام و تاکید کردند که امضای توافق امنیتی با آمریکا به ارزشهای مذهبی و ملی افغانستان آسیب می زند.



در همین حال عبدالستار مبارز یکی از اعضای لویه جرگه خواستار تاخیر در امضای پیمان راهبردی واشنگتن و کابل شد و گفت: امضای توافق امنیتی با آمریکا باعث دشمنی برخی از کشورهای منطقه با افغانستان می شود.