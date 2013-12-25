توسعه کشاورزی یکی از ضروریات سرزمینی/ مسائل و مشکلات بخش کشاورزی شهر دیباج دامغان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی علی آبادی صبح چهارشنبه در نشستی برای بررسی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی شهر دیباج در محل فرمانداری شهرستان دامغان با بیان اینکه این شهر دارای سبقه تاریخی و مذهبی قابل توجهی است اظهار داشت: ولی متاسفانه قدری از پویایی و حرکت رو به جلو باز مانده است.

وی افزود: حال با توجه به ظرفیت، پتانسیل ها، استعدادها و شرایط آبی منطقه بویژه در بخش کشاورزی داریم باید با همفکری و هم اندیشی همه دست اندکاران و مسئولان محلی و شهروندان با بهره گیری از وضعیت موجود در جهت برون رفت از مشکلات با عنایت به رویکرد دولت به بخش کشاورزی برای توسعه باغات از جمله باغات گردو اقدام شود.

در تخصیص اعتبارات با مشکل مواجهیم

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز در این نشست با اشاره به سه مرحله بازدید میدانی از وضعیت کشاورزی شهر دیباج گفت: بستر، زمینه و پتانسیل بسیار خوبی در این شهر وجود دارد و باید از این موقعیت در جهت شکوفایی آن استفاده بهینه داشت.

سید مجید موسوی افزود: با توجه به شرایط کنونی کشور و عدم تخصیص اعتبارات، انجام برخی از موارد مطرح شده در حوزه بخش کشاورزی و دامپروری در شهر دیباج نیاز به تخصیص اعتبار دارد و در حال حاضر امکان پذیر نیست.

وی یادآور شد: برای نخستین بار اعتبار بخش کشاورزی در استان سمنان را به 400 میلیارد ریال رساندیم ولی در بحث ابلاغ تخصیص با مشکل مواجه شدیم.

وی گفت: ما آمادگی داریم که با هماهنگی فرماندار و از محل تسهیلات بانکی برای برطرف شدن برخی از مشکلات موجود به طور ویژه اقدام کنیم.

کشاورزی اصلی ترین پتانسیل در راستای اشتغال زایی و افزایش تولید است

مدیر عامل شرکت دیباج گستر دامغان نیز در این نشست اظهار داشت: شهر دیباج با توجه به دارا بودن قدمت دیرینه در بخش کشاورزی و دامپروری با توجه به برخی مشکلات شاهد رونق خوبی در این بخش ها نیستیم.

سید محمد شعنی افزود: می طلبد در خصوص احیا شهر دیباج برنامه ریزی کنیم تا مشکلات بخش کشاورزی و دامپروری در این شهر برطرف شود.

وی با تاکید بر اینکه کشاورزی یکی از مهمترین بخش‌های توسعه و اصلی ترین پتانسیل در راستای اشتغال زایی و افزایش تولید در کشور است، خواستار برطرف شدن مشکلات و همچنین تحقق تقاضاهای شرکت دیباج گستر در راستای توسعه بخش کشاورزی و دامپروری شد.

در این جلسه همچنین پس از بحث و تبادل نظر در زمینه مسائل و مشکلات بخش کشاورزی و دامپروری شهر دیباج دامغان هفت مصوبه با هدف برطرف شدن مشکلات و رشد و توسعه بخش کشاورزی و دامپروری به تصویب رسید.