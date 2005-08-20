محيط زيست آلوده كرج باعث شيوع بيماري ها شده است

محمود دادگو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر افزود : فاضلاب كارخانه هاي آلاينده كرج محيط شهر را آلوده كرده اند و سيستم سپتيك فاضلاب كارخانه ها به شدت آلوده است كه اين مسئله علاوه بر آلودگي محيط زيست مردم منطقه را نيز دچار مشكل كرده است .

وي به جاري بودن فاضلاب هاي انساني در نهرهاي شهرستان اشاره و خاطر نشان كرد : مردم بايد فرهنگ صحيح استفاده ازمنابع طبيعي را فرا بگيرند تا بخشي از آلودگي محيط زيست مرتفع شود .

دادگو تصريح كرد : بيشتر آلودگي ها و بيماري ها از طريق آب و فاضلاب شيوع مي يابد و با آلوده شدن شبكه آبي شاهد حوادث ناگوار خواهيم بود .

دادگو اذعان داشت : پيشگيري از شيوع بيماريهاي واگيردار تنها كار شبكه بهداشت و درمان نيست و همه مسئولان بايد در اين امر دخيل باشند .