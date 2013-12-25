مردم در حفاظت از محیط زیست باید احساس مسئولیت بیشتری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله باریک بین ظهر چهارشنبه در دیدار با معاون سازمان محیط زیست با بیان اینکه توجه به محیط زیست یکی از موضوعات مهم در جامعه کنونی است اظهارداشت: جلوگیری از آلودگی محیط زیست باید با جدیت بیشتری پیگیری شود تا محیط زیست سالمی را به نسل‌های آینده تحویل دهیم.



وی افزود: باید دست در دست یکدیگر دهیم تا محیط زیست پیرامون ما پاک و به دور از هرگونه آلودگی باشد.



امام جمعه قزوین با اشاره به اهمیت محیط زیست از دیدگاه دین اسلام عنوان کرد: در دین مبین اسلام به مسئله محیط زیست توجه زیادی شده است اما باید دقت داشت که روش‌های بهره‌برداری از منابع طبیعی و محیط زیست پیرامون ما به اراده ما بستگی دارد.بنابراین ما انسان‌ها می‌توانیم برای رسیدن به اهداف مختلفی که مدنظر داریم از آن بهره‌مند شویم.



این مسئول بیان کرد: با توجه به اینکه منابع طبیعی موجود در جهان نسبت به افزایش جمعیت آن محدود است، اسراف در مصرف آنها و آلوده کردن محیط زیست می‌توان علاوه بر ایجاد محدودیت برای دیگران، نسل‌های بعدی را نیز با مشکلات زیادی روبرو کند.



نماینده ولی فقیه در استان قزوین گفت: بنابراین همه ما باید در حفظ محیط زیستی که در اختیار داریم تلاش کنیم تا این امانت را به خوبی به نسل‌های بعدی منتقل کنیم.



آیت الله باریک‌بین خاطرنشان کرد: به دلیل توسعه کارخانجات صنعتی و آلاینده در سطح کشور، محیط زیست پیرامون ما آلوده شده که این آلودگی خطرات زیادی برای سلامتی انسان به دنبال دارد.بنابراین مسئولان امر باید در راستای کاهش آلودگی‌هایی که به محیط زیست ورود پیدا می‌کند، تلاش کرده و با رفع آلاینده‌ها محیط زیست سالمی را برای مردم ایجاد کنند.



نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: صاحبان کارخانجات صنعتی و افرادی که بیشتر با محیط زیست در ارتباط هستند باید با همکاری مسئولان از آلوده شدن محیط زیست جلوگیری کنند.



آیت الله باریک ‌بین ضمن تأکید بر همکاری بیشتر مردم با مسئولان اجرایی سازمان محیط زیست گفت: هوای پاک و به دور از آلودگی برای انسان‌ها نشاط و شادابی به همراه دارد.



وی ضمن قدردانی از تلاش مدیرکل سابق محیط زیست استان قزوین و تبریک به مدیرکل جدید این اداره کل بیان کرد: باید از زحمات و تلاش‌های ارزشمند علی‌آقا فرهادی در این اداره کل قدردانی کرده و به مدیرکل جدید یادآور شوم که ارتباط خود را با استاندار جدید استان بیشتر کند تا این اداره کل در پیشبرد برنامه‌های خود موفق عمل کند.



در ادامه معاون پشتیبانی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در این دیدار گفت: ‫دستگاه‌های اجرایی استان در رفع مشکلات محیط زیست هماهنگ عمل کنند‬.



سیدمحمد مجابی بیان کرد: از دیرباز دیدگاه مثبتی در مورد محیط زیست در فرهنگ ایران وجود داشت که با ورود اسلام به ایران این دیدگاه تقویت پیدا کرد.



وی افزود: در حفظ و نگهداری محیط زیست پیرامون خود همه ما باید تلاش کنیم و با همت مضاعف و رعایت عدالت بین نسلی، محیط زیست سالمی را به آیندگان تحویل دهیم.



معاون پشتیبانی و امور مجلس سازمان محیط زیست کشور با بیان اینکه شهر قزوین یکی از شهرهای خوب و تأثیرگذار کشور است، بیان کرد: استان قزوین با وجود کارخانجات صنعتی، از آب و هوا و محیط زیست خوبی برخوردار است. در گذشته به دلیل وجود باغستان‌ها در اطراف شهر قزوین فواید زیادی عاید شهر قزوین می‌شد که جلوگیری از بروز سیلاب یکی از آن موارد است.



این مسئول عنوان کرد: امروز به دلیل تخریب قسمت‌هایی از آن مشکلاتی در حوزه محیط زیست به وجود آمده است که باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان از افزایش این مشکلات جلوگیری شود.



معاون پشتیبانی و امور مجلس سازمان محیط زیست کشور خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود همان گونه که مدیر کل سابق اداره کل محیط زیست استان با استاندار و صاحبان صنایع در استان قزوین همکاری نزدیکی داشت، مدیرکل جدید محیط زیست نیز این ارتباط را با استاندار و صاحبان صنایع برقرار کند.



مجابی با اشاره به سوابق مدیرکل جدید محیط زیست استان قزوین تصریح کرد: صدرالدین علیپور فرزند شهید محیط‌بان است که علاقه زیادی به محیط زیست دارد. امیدواریم وی با سوابق درخشانی که دارد، با هماهنگی مجموعه مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برنامه‌های خود را به بهترین نحو در استان اجرایی کند.



مدیرکل جدید محیط زیست استان قزوین نیز در این دیدار گفت: امروز باید توجه بیشتری به محیط زیست شود.



صدرالدین علیپور افزود: مدیرکل سابق محیط زیست استان قزوین با همکاری دیگر مدیران دستگاه‌های اجرایی توانسته گام‌های ارزشمندی در راستای حفاظت از محیط زیست استان بردارد.



من نیز امیدوارم در ادامه راه مدیران سابق که در این زمینه زحمات زیادی را متحمل شدند، بتوانم این بار سنگین را به مقصد نهایی برسانم.