بازیکن پیشین استقلال سرمربی نوجوانان راه آهن شد

به گزارش خبرنگار مهر، امید روانخواه که سابقه بازی در تیم های فوتبال استقلال، سایپا و .. را داشت و به علت مصدومیت خیلی زود فوتبال حرفه ای را کنار گذاشت، با مذاکره با محمود کلهر مدیر آکادمی فوتبال باشگاه راه آهن به عنوان سرمربی تیم نوجوانان این باشگاه معرفی شد.

روانخواه روز سه شنبه با حضور در محل باشگاه راه اهن سورینت پای قرارداد خود را امضا و به طور رسمی به عنوان مربی تیم نوجوانان سورینت کار خود را در این باشگاه آغاز کرد. وی امروز در تمرین این تیم حضور پیدا کرد. رضا امری و ایمان خسروی نیز در کادر فنی تیم فوتبال نوجوانان راه آهن حضور دارند.

