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۴ دی ۱۳۹۲، ۱۶:۵۹

قربانیان:

6 میلیارد ریال اعتبار برای طرح های پژوهشی دانشگاه دامغان اختصاص یافت

6 میلیارد ریال اعتبار برای طرح های پژوهشی دانشگاه دامغان اختصاص یافت

دامغان – خبرگزاری مهر: معاون پژوهشی و فن آوری دانشگاه دامغان با بیان اینکه برای اجرای طرح های پژوهشی این دانشگاه شش میلیارد ریال اعتبار اختصاص پیدا کرده، گفت: این اعتبار برای تجهیز آزمایشگاه ها و تهیه مواد آزمایشگاهی هزینه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد تقی قربانیان ظهر چهار شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دانشگاه دامغان اظهار داشت: طی سالجاری 300 مقاله پژوهشگران این دانشگاه در رشته های شیمی، فیزیک، ریاضی و زمین شناسی در مجله های داخلی و بین المللی به چاپ رسیده است.

وی همچنین از امضاء دو تفاهم نامه همکاری با دانشگاه های خارج از کشور خبر داد و افزود: دو تفاهم نامه همکاری در بخش علوم زمین با دانشگاه های کشورهای آلمان، چین و ژاپن به امضائ رسیده است.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه دامغان یادآور شد: پژوهشگران این دانشگاه 10 کتاب در رشته های فیزیک، شیمی، زمین شناسی و زیست شناسی به چاپ رساندند.

قربانیان همچنین از اجرای طرح تحقیقاتی کشت سلول های بنیادین بالغ از سوی دانشکده زیست شناسی دانشگاه دامغان به عنوان یکی از موفق ترین طرح های این دانشکده خبر داد و گفت: برای نخستین بار طرح بهبود شرایط کشت سلول های بنیادین بالغ از نوع سلول های بنیادین مزان شیمی و سلول های بنیادین عصبی با همکای پژوهشگران دانشکده زیست شناسی دانشگاه دامغان و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ستاد توسعه سلول های بنیادین با موفقیت اجرا شد.

وی در خاتمه، مدت اجرای این طرح تحقیقاتی را سه سال و با اعتبار 220 میلیون ریال بیان کرد و گفت: نتیجه این طرح موفقیت آمیز در مجله های معتبر بین المللی به چاپ رسید.

دانشگاه دامغان با 120 نفر عضو هیئت علمی، دارای چهار هزار و 700 نفر دانشجوی دختر و پسر بوده که در هفت دانشکده مشغول به تحصیل هستند.

کد مطلب 2202528

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