سیستان و بلوچستان دارای 2958 موقوفه است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رخشانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از تعداد 2 هزار و 958 موقوفه در استان تعداد 2 هزار و 629 موقوفه را مساجد، تعداد 78 حسینیه، 3 زینبیه و 5 فاطمیه تشکیل می دهد.

وی موقوفات را به دو دسته تصرفی و غیر تصرفی تقسیم کرد و ادامه داد: در موقوفات تصرفی و بدون متولی مدیریت مستقیم آنها با با اداره اوقاف و در موقوفات غیر تصرفی و دارای وقف نامه مدیریت آنها با متولی است که در این راستا اوقاف تنها پنج درصد از کل درآمد را به عنوان حق نظارت به خزانه دولت پرداخت می‎کند.

وی اظهار داشت: در استان تعداد 45 نفر به عنوان متولی کارمدیریت موقوفات را انجام می دهند و تعداد 20 واقف از مجموع وقفان را نیز بانوان تشکیل می دهند.

رخشانی با اشاره به اینکه برخی ازموقوفات منعفتی و تعدادی نیز انتفاعی هستند ادامه داد: با وجود اینکه نسبت به این سنت حسنه به صورت جد در اسلام تاکید شده اما فرهنگ وقف در جامعه امروزی نقش کمرنگی دارد.

وی شناسایی و احیای موقوفات و اجرای نیت های واقفان، حفظ و حراست اموال و املاک وقفی، اقدامات حقوقی، شناسایی متصرفان رقبات وقفی، احیای موقوفات و همچنین تثبیت موقوفات را از جمله اقدامات و وظایف اداره اوقاف و امور خیریه عنوان کرد.

وی بیان داشت: در سیستان و بلوچستان برخی از افراد ازاوقاف با کمال تاسف به عنوان متصرف یاد می کنند و مدیریت موقوفات را با تصرف ملک یکسان می دانند.

وی یادآور شد: این در حالی است که ملک موقوفه به نام اوقاف سند نمی خورد و این اداره حامی منافع وقف کننده بوده و به عنوان ناظر سعی دارد تا درآمد موقوفه بر اساس نیت واقف هزینه شود.