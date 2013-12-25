سیستان و بلوچستان دارای 2958 موقوفه است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رخشانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از تعداد 2 هزار و 958 موقوفه در استان تعداد 2 هزار و 629 موقوفه را مساجد، تعداد 78 حسینیه، 3 زینبیه و 5 فاطمیه تشکیل می دهد.
وی موقوفات را به دو دسته تصرفی و غیر تصرفی تقسیم کرد و ادامه داد: در موقوفات تصرفی و بدون متولی مدیریت مستقیم آنها با با اداره اوقاف و در موقوفات غیر تصرفی و دارای وقف نامه مدیریت آنها با متولی است که در این راستا اوقاف تنها پنج درصد از کل درآمد را به عنوان حق نظارت به خزانه دولت پرداخت میکند.
وی اظهار داشت: در استان تعداد 45 نفر به عنوان متولی کارمدیریت موقوفات را انجام می دهند و تعداد 20 واقف از مجموع وقفان را نیز بانوان تشکیل می دهند.
رخشانی با اشاره به اینکه برخی ازموقوفات منعفتی و تعدادی نیز انتفاعی هستند ادامه داد: با وجود اینکه نسبت به این سنت حسنه به صورت جد در اسلام تاکید شده اما فرهنگ وقف در جامعه امروزی نقش کمرنگی دارد.
وی شناسایی و احیای موقوفات و اجرای نیت های واقفان، حفظ و حراست اموال و املاک وقفی، اقدامات حقوقی، شناسایی متصرفان رقبات وقفی، احیای موقوفات و همچنین تثبیت موقوفات را از جمله اقدامات و وظایف اداره اوقاف و امور خیریه عنوان کرد.
وی بیان داشت: در سیستان و بلوچستان برخی از افراد ازاوقاف با کمال تاسف به عنوان متصرف یاد می کنند و مدیریت موقوفات را با تصرف ملک یکسان می دانند.
وی یادآور شد: این در حالی است که ملک موقوفه به نام اوقاف سند نمی خورد و این اداره حامی منافع وقف کننده بوده و به عنوان ناظر سعی دارد تا درآمد موقوفه بر اساس نیت واقف هزینه شود.
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