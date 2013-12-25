مدیریت 73 درصد جمعیت استان قزوین با شهرداران است

به گزارش خبرنگار مهر، همایش یک روزه شهرداران و روسای شورای اسلامی شهرهای استان روز چهارشنبه در سالن استانداری قزوین برگزار شد.



مرتضی روزبه در این مراسم گفت: رسالت مهم شهرداران توسعه و عمران شهری است و در حال حاضر بیشتر جمعیت استان توسط مدیریت شما انجام می شود.

استاندار قزوين یادآورشد: در حال حاضر 25 شهر با 73 درصد جمعیت استان با بیشترین جمعیت در اختیار شهرداران است و بودجه 528 میلیارد تومانی شهرداریها در توسعه شهری بسیار تاثیرگذار است.



روزبه بیان کرد: برای موفقیت در کار در کنار ساخت و سازها و احداث بوستان، فضای سبز و فرهنگسرا و سیار خدمات باید ابتدا از خود غافل نشویم و با خودسازی، مهمترین ملاک را نماز بدانیم.



تسلط شوراها بر قانون ضروری است



استاندار گفت: شورا در کشور ما دوران مدیریت جدیدی است که نیازمند تجربه است لذا باید اعضاء به قانون شوراها تسلط کامل داده باشند و با نقد دیدگاهها و بازدید از شهرهای موفق تجربه خود را افزایش دهید تا کارها بهتر انجام شود.



روزبه یادآورشد: شورا یک مجموعه تخصصی است اما شاید بسیاری از کسانی که وارد آن شده اند چون از طیف های مختلف هستند این تخصص را نداشته باشند لذا آموزش و کسب تخصص در همه موراد مورد نیاز ضروری است.

شهرداران محل سكونت و كارشان يكي باشد



استاندار قزوين در ادامه گفت: برای موفقیت در کارها باید 30 درصد محل كار مديران شهرداری در استان و 70 درصد مابقي در بين مردم و در تعامل با آنها باشد تا ضمن آشنایی با مشکلات از دیدگاه همه استفاده شود.



وي افزود: اختيارات اعضاي شوراهاي اسلامي شهر بايد افزايش يابد زیرا با افزایش اختیارات، تجربه موفقی از مدیریت شورایی در سطح استان باقی خواهد ماند.

روزبه ضمن تأکید بر افزایش تعامل شوراها با دیگر دستگاه‌های اجرایی گفت: اعضای شوراها با برگزاری انتخابات برگزیده شده و وارد حوزه‌هایی می‌شوند که به طور کامل تخصصی است در حالی که در شرایط احراز نمایندگی داشتن تخصص شرط نیست بنابراین اعضای شورا پس از انتخاب از سوی مردم باید در زمینه کسب اطلاعات حقوقی نسبت به قوانین و کسب صلاحیت‌های لازم در مورد آنچه به آنها ابلاغ می‌شود، تلاش بیشتری کنند.



استاندار قزوین اضافه کرد: شهرداری‌ها برای توسعه شهرهای خود باید با یکدیگر همکاری داشته باشند و تعامل بین خود را افزایش دهند و اگر این مهم تحقق یابد تنش‌ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته و ازدوره مدیریت شورایی نیز تجربه موفقی برجای می‌ماند.

وي در پايان ضمن تأکید بر توجه بیشتر به ورودی شهرها خاطرنشان كرد: ورودی هر شهر به منزله تابلو و شناسنامه آن شهر است بنابراین باید به گونه‌ای آبرومندانه ساماندهی و مناسب سازی شود.



در این مراسم غلامحسین اسلامی صدر مدیرکل دفتر شهری و شوراهای اسلامی استانداری قزوین گفت:تشکیل پایگاههای بسیج در شهرداری های استان در ارائه خدمات به مردم موثر است.



اسلامی صدر یادآورشد: با حضور بسیج در ادارات وشهرداریها منویات مقام معظم رهبری محقق شده و ضریب هوشیاری مردم برای مقابله با توطئه ها بیشتر می شود.