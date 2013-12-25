  1. استانها
  2. مازندران
۴ دی ۱۳۹۲، ۱۷:۲۰

ناییج پور:

پرورش کارگران ماهر در مازندران جدی گرفته شود

پرورش کارگران ماهر در مازندران جدی گرفته شود

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با اشاره به شناسایی 16 هزار کارگر و تشکیل اصناف مربوط ساختمان بر لزوم پرورش کارگران ماهر در استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تورج ناییج پور عصر چهارشنبه در بازدید از نمایشگاه یادمان زلزله بم، با تاکید بر آموزش و مهارت آموزی کارگران گفت:  پرورش کارگران ماهر و تشکیل اصناف مربوط به ساختمان از اموری است که باید جدی گرفته شود.

نائیج پور با اشاره به ساخت مصالح بی کیفیت از جمله بتن افزود: ما با ساخت بتن خراب عملا سیمان را دور می ریزیم و به صنعت ساخت و ساز ضربه می زنیم.

وی با اشاره به این که در بم هزاران آرزو دفن شد و با بیان اینکه زلزله بلا نیست بلکه واقعیتی در پوسته زمین است گفت: امروز پس از 10 سال همه ما اینجا جمع شده ایم تا ضمن گرامیداشت کشته شدگان این حادثه از حوادث دلخراش دیگر بارعایت نکات فنی ساختمان جلوگیری کنیم .

تورج نائیج پور تاکید کرد: یکی از وظایف سازمان کمک به مراجع استانی در زلزله است زیرا زلزله ادامه دارد و باید برای جلوگیری از خسارات آن برنامه ریزی کنیم.

وی افزود: زلزله ضریبی از ساختمان و وزن آن است، یعنی هرچه وزن ساختمان کم شود و سبک سازی صورت گیرد به همان میزان فشار وارده به ساختمان کم خواهد شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان  بیان کرد : بسیاری از سازمانها برای حفظ منافع خود از ساخت و ساز سازمان نظام مهندسی را دور می زنند.

وی افزود : ساختمان سازی یک منفعت عام است و هیچ کس حق ندارد ساختمان را هر طور که دلش می خواهد بسازد.

نائیج پور تاکید کرد: عوامل مرتبط با نظام و صدور پروانه ساختمان در مازندران زیاد است، مثلا دهیاران می توانند پروانه صادر کنند در حالیکه این پروانه ها هیچگاه به سازمان هم ورود پیدا نمی کند.

کد مطلب 2202535

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها