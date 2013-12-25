پرورش کارگران ماهر در مازندران جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، تورج ناییج پور عصر چهارشنبه در بازدید از نمایشگاه یادمان زلزله بم، با تاکید بر آموزش و مهارت آموزی کارگران گفت: پرورش کارگران ماهر و تشکیل اصناف مربوط به ساختمان از اموری است که باید جدی گرفته شود.

نائیج پور با اشاره به ساخت مصالح بی کیفیت از جمله بتن افزود: ما با ساخت بتن خراب عملا سیمان را دور می ریزیم و به صنعت ساخت و ساز ضربه می زنیم.

وی با اشاره به این که در بم هزاران آرزو دفن شد و با بیان اینکه زلزله بلا نیست بلکه واقعیتی در پوسته زمین است گفت: امروز پس از 10 سال همه ما اینجا جمع شده ایم تا ضمن گرامیداشت کشته شدگان این حادثه از حوادث دلخراش دیگر بارعایت نکات فنی ساختمان جلوگیری کنیم .

تورج نائیج پور تاکید کرد: یکی از وظایف سازمان کمک به مراجع استانی در زلزله است زیرا زلزله ادامه دارد و باید برای جلوگیری از خسارات آن برنامه ریزی کنیم.

وی افزود: زلزله ضریبی از ساختمان و وزن آن است، یعنی هرچه وزن ساختمان کم شود و سبک سازی صورت گیرد به همان میزان فشار وارده به ساختمان کم خواهد شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان بیان کرد : بسیاری از سازمانها برای حفظ منافع خود از ساخت و ساز سازمان نظام مهندسی را دور می زنند.

وی افزود : ساختمان سازی یک منفعت عام است و هیچ کس حق ندارد ساختمان را هر طور که دلش می خواهد بسازد.

نائیج پور تاکید کرد: عوامل مرتبط با نظام و صدور پروانه ساختمان در مازندران زیاد است، مثلا دهیاران می توانند پروانه صادر کنند در حالیکه این پروانه ها هیچگاه به سازمان هم ورود پیدا نمی کند.