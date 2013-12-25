پایگاه بسیج در تمامی شهرداری های استان قزوین راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل طاهرخانی روز چهارشنبه در همایش شهرداران استان اظهارداشت: تشکیل پایگاههای بسیج در ادارات و نهادها نقش مهمی در تبیین ارزشهای اسلامی و ترویج فرهنگ بسیجی دارد.

وی افزود: در حال حاضر برخی از شهرداری های شهرستانی دارای پایگاه بسیج هستند اما امیدواریم در تمامی شهرداریها این پایگاه مردمی راه اندازی شود تا بتوان در مسیر تحقق منویات رهبری گامهای بهتری برداشت.



طاهرخانی تصریح کرد: در شرایط کنونی که حفظ هوشیاری برای مقابله با توطئه ها در همه نهادها، ارگانها و مجموعه های دولتی ضروری است تشکیل پایگاههای بسیج در شهرداری ها می تواند در حفظ انسجام و حدت و ایجاد امید نقش مهمی ایفا کند.



مسئول بسیج ادارات استان قزوین گفت: در حال حاضر 10 حوزه مقاومت در استان فعال شده که چهار پایگاه در قزوین و بقیه در شهرستانهاست و امیدواریم با همکاری شهرداری ها بسیج در 25 شهر دیگر هم فعال شود.

وی اضافه کرد: کلیه شهرداری ها با حداقل 20 نیرو می توانند از پایگاه بسیج برخوردار شوند و برای ارائه درخواست خود می توانند به سپانه نواحی شهرستانها مراجعه کنند تا مقدمات کار فراهم شود.