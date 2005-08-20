  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۹ مرداد ۱۳۸۴، ۱۰:۰۷

دومين دانشكده آتش نشاني كشور در كرج احداث مي شود

سازمان آتش نشاني كرج دومين دانشكده آتش نشاني كشور را در اين شهرستان احداث مي كند.

رئيس سازمان آتش نشاني كرج و حومه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر افزود : سازمان آتش نشاني كرج با جذب 5 ميليارد ريال اعتبار اوليه از سوي وزارت كشور دومين دانشكده آتش نشاني كشور را در اين شهرستان مي سازد .

 

محمود امير يزداني خاطر نشان كرد : اصفهان ، مشهد و تهران نيز اعتبارات اوليه ساخت دانشكده آتش نشاني را از سوي وزارت كشور دريافت كرده اند.

 

وي تصريح كرد : ظرفيت هاي كرج باعث شده تا اين شهرستان در رديف 3 استان بزرگ كشور قرار بگيرد و بتواند صاحب دانشكده آتش نشاني شود .

امير يزداني اظهار داشت : مشاور طرح ساخت دانشكده مشخص شده و اميد است تا روز آتش نشان ( 7 مهر ) بتوانيم اين پروژه را كلنگ زني كنيم .

 

رئيس سازمان آتش نشاني كرج همچنين از احداث ميدان فني و عملياتي آتش نشانان در شهرستان كرج خبر داد و گفت : با توجه به ضرورت وجود ميدان فني و عملياتي براي آتش نشانان به دنبال شناسايي زمين مناسب جهت احداث اين ميدان هستيم .

 

گفتني است  دانشكده آتش نشاني زير مجموعه وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري و از دانشكده هاي دانشگاه جامع علمي كاربردي است و دانشجويان اين دانشكده در رشته آتش نشاني و امداد علوم مربوط به اين رشته را مي خوانند .

کد مطلب 220254

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها