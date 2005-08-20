دومين دانشكده آتش نشاني كشور در كرج احداث مي شود

رئيس سازمان آتش نشاني كرج و حومه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر افزود : سازمان آتش نشاني كرج با جذب 5 ميليارد ريال اعتبار اوليه از سوي وزارت كشور دومين دانشكده آتش نشاني كشور را در اين شهرستان مي سازد .

محمود امير يزداني خاطر نشان كرد : اصفهان ، مشهد و تهران نيز اعتبارات اوليه ساخت دانشكده آتش نشاني را از سوي وزارت كشور دريافت كرده اند.

وي تصريح كرد : ظرفيت هاي كرج باعث شده تا اين شهرستان در رديف 3 استان بزرگ كشور قرار بگيرد و بتواند صاحب دانشكده آتش نشاني شود .

امير يزداني اظهار داشت : مشاور طرح ساخت دانشكده مشخص شده و اميد است تا روز آتش نشان ( 7 مهر ) بتوانيم اين پروژه را كلنگ زني كنيم .

رئيس سازمان آتش نشاني كرج همچنين از احداث ميدان فني و عملياتي آتش نشانان در شهرستان كرج خبر داد و گفت : با توجه به ضرورت وجود ميدان فني و عملياتي براي آتش نشانان به دنبال شناسايي زمين مناسب جهت احداث اين ميدان هستيم .

گفتني است دانشكده آتش نشاني زير مجموعه وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري و از دانشكده هاي دانشگاه جامع علمي كاربردي است و دانشجويان اين دانشكده در رشته آتش نشاني و امداد علوم مربوط به اين رشته را مي خوانند .