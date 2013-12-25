عکسهای قدیمی شهر قزوین گنجینه ای نفیس می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید وزیری نژاد در این باره اظهارداشت: فراخوان جمع آوری عکس های قدیمی شهر قزوین "عکسهای مربوط به قبل از دهه 70 شمسی" با هدف شناساندن فرهنگ غنی کهن شهرمان از هشتم دی ماه 92 از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین منتشر خواهد شد.



وی با اشاره به برگزاری این جشنواره افزود: فراخوان این جشنواره با هدف مشارکت شهروندان در بازخوانی و مروری بر خاطرات گذشته شهر قزوین، اطلاع رسانی می شود.

این مسئول تصریح کرد: این فراخوان شامل عکس هایی است که از بناهای تاریخی، محله ­های قدیمی، امامزاده ها، مساجد، بازارها، خانه ها، مدارس، بناهای دولتی و غیر دولتی، کلیساها، تفرجگاه ها، قهوه خانه ها، عکسهای یادگاری و همچنین تصاویری که از آیین های بومی و مذهبی، مشاغل و حرفه های مختلف توسط عموم مردم یا عکاسان گرفته شده باشد.



وریزی نژاد یادآورشد: پژوهش در مورد فرهنگ، آداب و سنن شهروندان قزوین نیازمند مستند نگاری و ثبت جنبه های مختلف آن است و این جشنواره کمک شایانی به بازشناسی و تحقیق در مورد آنها، خواهد کرد.

آخرین مهلت شرکت در این جشنواره تا پایان بهمن 92خواهد بود و علاقمندان جهت شرکت در آن می توانند با ارسال عدد 22 به سامانه پیام کوتاه 2525 3000 و یا تماس با شماره تلفن 3354708 نسبت به شرکت در این جشنواره اقدام کنند و در پایان به 10 نفر از شرکت کنندگان در این جشنواره جوایزی نفیس به قید قرعه اهداء خواهد شد.



"تابان لغزش" به نفع کودکان بی سرپرست به روی صحنه رفت



معاونت هنری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین گفت: تئاتر "تابان لغزش" به مدت دو هفته در آذر ماه به نفع کودکان بی سرپرست و نیازمندان کمیته امداد امام خمینی (ره) به روی صحنه رفت.

صادق آریان در این باره اظهارداشت: در راستای کمک به کودکان بی سرپرست و ارتقاء سطح اطلاعاتی دانش آموزان، جوانان و مردم با سیره و روش زندگی امام حسین (ع) و قیام عاشورا، گروه هنری کهربا با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی نسبت به اجرای این تئاتر کاملا افتخاری و رایگان اقدام کردند.



وی از مشارکت سازنده سازمان فرهنگی ورزشی در این کار خیر و خدا پسندانه خبر داد و گفت: نظر به اهمیت اجرای برنامه های فرهنگی در شهر و اجرای پروژه هایی در این رابطه، نسبت به برگزاری برنامه های اینچنینی اقدام کردیم.



وی در پایان یادآورشد: نمایش تابان لغزش از 9 تا 23 آذر ماه در سالن اجتماعات فرهنگسرای بانو حضرت زهرا (س) به روی صحنه رفت و عواید آن به کودکان بی سرپرست و نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) تعلق گرفت.