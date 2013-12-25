علیرضا کمرئی مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، علیرضاکمرئی به سمت مدیر کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران منصوب شد.



در متن این حکم آمده است: نظر به مراتب تعهد، شایستگی و تجربیات ارزشمند جناب عالی در آموزش و پرورش بدین وسیله به عنوان مدیرکل آموزش و پرورش استان شهرستانهای تهران منصوب می شوید.

گفتنی است علیرضاکمرئی دارای مدرک فوق لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی است.

وی در کارنامه خود سوابق همچون سرپرستی آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم، معاون آموزش عمومی و متوسطه آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم، رئیس آموزش و پرورش منطقه فشافویه و رئیس آموزش و پرورش ناحیه بوستان و گلستان را دارا می باشد.

علیرضا کمرئی از اهالی روستای منجیل آباد شهرستان رباط کریم است.