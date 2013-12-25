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۴ دی ۱۳۹۲، ۱۷:۱۶

علیرضا کمرئی مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران شد

علیرضا کمرئی مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، "علیرضا کمرئی" به سمت مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، علیرضاکمرئی به سمت مدیر کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران منصوب شد.

در متن این حکم آمده است: نظر به مراتب تعهد، شایستگی و تجربیات ارزشمند جناب عالی در  آموزش و پرورش بدین وسیله به عنوان مدیرکل آموزش و پرورش استان شهرستانهای تهران منصوب می شوید.

گفتنی است علیرضاکمرئی دارای مدرک فوق لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی است.

وی در کارنامه خود سوابق همچون سرپرستی آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم، معاون آموزش عمومی و متوسطه آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم، رئیس آموزش و پرورش منطقه فشافویه و رئیس آموزش و پرورش ناحیه بوستان و گلستان را دارا می باشد.

علیرضا کمرئی از اهالی روستای منجیل آباد شهرستان رباط کریم است.

کد مطلب 2202542

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