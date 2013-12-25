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۴ دی ۱۳۹۲، ۱۷:۳۴

همایش علمی ورزش و سلامت بانوان منطقه شمال شرق کشور در مشهد برگزار شد

همایش علمی ورزش و سلامت بانوان منطقه شمال شرق کشور در مشهد برگزار شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول گروه ورزش و بانوان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی از برگزاری همایش علمی ورزش و سلامت بانوان منطقه شمال شرق کشور در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رامش رامشینی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری این همایش که در سالن اجتماعات اداره ورزش و جوانان خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: این همایش دو روزه با موضوع ورزش و سلامت بانوان برگزار شده است.

مسئول گروه ورزش و بانوان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی با بیان اینکه این همایش به همت هیئت پزشکی ورزشی استان برنامه ریزی شده است، افزود: هدف از برگزاری این همایش بررسی ورزش بر سلامت بانوان و تاثیر آن در روح و جسم این قشر است.

رامشینی گفت: در این همایش دو روزه استان های خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و گلستان شرکت کرده اند.

وی بیان کرد: در پایان این دو روز به شرکت کنندگان گواهی حضور اهدا می شود و در کارگاههای تخصصی این دوره از همایش مدرسانی از فدراسیون پزشکی و ورزشی حضور دارند.

مسئول گروه ورزش و بانوان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی با بیان اینکه زنان برای فراهم آوردن فضای شاد و زندگی سالم نیازمند ورزش هستند گفت: نیمی از جامعه را بانوان تشکیل می دهند و این قشر نیازمند سلامت روح و جسم است.

رامشینی افزود: ایجاد انگیزه در بانوان از طریق پویا کردن این قشر در بخش ورزش می تواند تضمین کننده زندگی سالم و پر نشاطی در راستای خانواده سالم باشد

کد مطلب 2202543

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