  1. استانها
  2. گیلان
۴ دی ۱۳۹۲، ۱۸:۱۶

جانبازی عنوان کرد:

دهه فجر سند افتخار ملت ایران است

دهه فجر سند افتخار ملت ایران است

رودسر - خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری شهرستان رودسر گفت: دهه فجر سند افتخار ملت ایران و فرصتی برای نشان دادن چهره انقلاب اسلامی به جهانیان است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر جانبازی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد دهه فجر شهرستان رودسر با بیان اینکه مردم بزرگترین پشتیبان نظام و انقلاب هستند و به خوبی از آن پاسداری می ‌کنند، افزود: انقلاب اسلامی ایران آثار فرهنگی فراوان به همراه داشته که مهمترین آنها احیای اسلام ناب محمدی و مطرح کردن آن در دنیا به عنوان مکتبی حیات بخش است.

وی با بیان اینکه اطلاع ‌رسانی درست و دقیق از دستاوردها و فعالیت‌ های نظام مقدس جمهوری اسلامی نقش مؤثری در افزایش روحیه مردمی و امید به آینده دارد، گفت: افزایش کیفیت برنامه‌ های دهه فجر از اهمیت وافری برخوردار است و دست ‌اندرکاران برگزاری باید به این مهم توجه ویژه ‌ای داشته باشد.

 وی ادامه داد: روشنگری اهداف و آرمان‌ های انقلاب برای نسل جوان جامعه از جمله هدف‌ هایی است که برنامه‌ های جشن‌ های بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی دنبال می‌ کند.

سرپرست فرمانداری رودسر دهه فجر انقلاب اسلامی مروج و تعمیق ‌دهنده آرمان‌ ها و ارزش‌ های انقلاب اسلامی و همچنین حفظ و اعتلای هویت اسلامی در عرصه ‌های داخلی و بین‌المللی است.

وی افزود: پيروزي انقلاب اسلامي بزرگترين و اعجاب آورترين واقعه مهم تاريخ معاصر است که در همه زمينه ها با ديگر انقلاب هاي جهان تمايز اساسي دارد.

جانبازی به برگزاری هر چه باشکوهتر برنامه های دهه فجر تاکید کرد و یادآور شد: جشن ها و برنامه هاي سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي بايد با حضور و مشاركت پررنگ مردم و نهادهاي مردمي برگزار شود.

کد مطلب 2202552

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها