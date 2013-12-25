بودجه شهرداری های استان قزوین 528 میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر چهارشنبه در همایش شهرداران استان که در سالن کنفرانس استانداری برگزار شد اظهارداشت: از مجموع یک میلیون و 300 هزار نفر جمعیت استان، حدود یک میلیون نفر معادل 73 درصد جمعیت شهری از شهرداری ها خدمات می گیرند.

وی افزود: 25 شهرداری در استان با درجه های یک تا 12 فعالیت می کنند که بالاترین درجه متعلق به شهرداری قزوین و پائین ترین درجه به شهر سیردان تعلق دارد.



حبیبی تصریح کرد: در سال جاری مجموع بودجه شهرداری های استان 528 میلیارد تومان است که شهرداری قزوین با 368 میلیارد تومان، الوند با 40 میلیارد تومان و محمدیه با 25 میلیارد تومان در رده های اول تا سوم قرار دارند.



اشتغال 2156 نفر در شهرداری های استان



معاون عمرانی استانداری قزوین یادآورشد: در حال حاضر دو هزار و 156 نفر در شهرداری های استان مشغول کار هشتند و سرانه متوسط شهر داری ها بین 390 تا 600 هزار تومان است و متوسط سرانه فضای سبز نیز 7.40 سانتیمتر مربع است.



این مسئول بیان کرد: 25 شورای استان هم 220 عضو دارد که 15 نفر اصلی و 65 نفر علی البدل هستند که در این میان 76 درصد منتخبان شوراها دارای تحصیلات لیسانس، 71 درصد در سنین کمتر از 45 سال هستند که جوانترین عضو شورا 25 سال و کهنسال ترین هم 76 سال سن دارد.



حبیبی گفت: 92 درصد اعضاء شوراهای اسلامی استان را آقایان و هشت درصد را بانوان تشکیل می دهند که 37 درصد سابقه شورایی دوره های قبلی را در پرونده خود دارند که می تواند در دوره جدید مفید باشند.

معاون عمرانی استانداری قزوین اظهارداشت: در احداث مسکن مهر، شهرداری های محمدیه، آبیک، تاکستان و بوئین زهرا بیشترین همراهی و موفقیت را داشته اند و افزایش سرانه فضای سبز در قزوین، بوئین زهرا و محمدیه بخوبی صورت گرفته است.



این مسئول گفت: همچنین شهرداری های محمدیه، بیدستان و قزوین در جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز، توجه به کیفی سازی بناها، رعایت مقررات ملی ساختمان موفق عمل کرده اند.