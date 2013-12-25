حاضریم کرمانشاه را جایگزین پیمانکاران چینی در پروژه های عمرانی بابل کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هم اندیشی مدیریت شهری عصر چهارشنبه با حضور اعضای شورای شهر و شهرداران بابل عراق و کرمانشاه در شهرداری کرمانشاه برگزار شد.

رئیس کمیسیون مبارزه با فساد شورای شهر بابل عراق در این جلسه اظهار داشت: ما اعضای شورای شهر یک استان تاریخی و قدیمی هستیم. شهر بابل از آنجا یکی از مهمترین شهرهای دنیا محسوب می شود که خواندن و نوشتن از این شهر آغاز شده است.

حسن فدعم عس گفت: از قابلیت های ویژه شهر بابل پتانسیل های کشاورزی، گردشگری، دینی و تاریخی است. در این شهر با مساحت 5 هزار و 190 کیلومتر مربع و جمعیت یک میلیون و 600 نفر بیش از 400 آثار باستانی و 13 مرقد و زیارتگاه دینی وجود دارد.

فدعم ادامه داد: شهر بابل سوابق همکاری های فراوانی با کرمانشاه دارد و تفاهم نامه هایی هم بین دو استان مکتوب شده است. لازم به توضیح است قرار بود استاندار بابل هم در این سفر حضور داشته باشد اما به دلایل متعدد از جمله مصادف شدن با ایام اربعین و مسائل امنیتی عراق به این سفر نیامد.

وی تصریح کرد: ما به دنبال مستحکم کردن روابط با کرمانشاه هستیم. از مهمترین خواسته های ما در این راستا افتتاح کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر بابل است چرا که تردد ما به ایران روز به روز بیشتر می شود.

رئیس کمیسیون مبارزه با فساد شورای شهر بابل عراق گفت: در زمان صدام خدمات دهی به استان ما تقریبا صفر بود اما در حال حاضر بیش از صدها پروژه کاری در دست اقدام داریم که از کرمانشاه برای به سرانجام رسیدن این پروژه ها طلب کمک می کنیم. از مهمترین خواسته های ما کمک برای بازیافت و ساماندهی زباله ها و جمع آوری فاضلاب است.

وی افزود: در حال حاضر بعضی از شرکت های چینی در انجام پروژه ها فعالیت دارند که مورد رضایت ما نیست و اگر استان کرمانشاه با توجه به تجربیات و سوابقش در این زمینه ها دارد آمادگی فعالیت دارد ما برای شما دعوتنامه ارسال می کنیم.

فدعم در پایان تصریح کرد: ما در استان بابل به دلیل ترافیک زیاد در صدد ایجاد شهرک جدید هستیم و تعدادی پل و تقاطع نیز در دست احداث داریم که برای انجام این پروژه ها از استان کرمانشاه دعوت به همکاری می کنیم. همچنین تقاضا داریم تجربیات و علم خود را در حوزه کشاوری در اختیار ما قرار دهید و در صورت امکان در این زمینه همایشی در شهر بابل برگزار شود تا از نزدیک مشکلات شهری ما را مشاهده و بررسی کنید.