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۴ دی ۱۳۹۲، ۱۸:۰۰

تیم فوتبال کاسپین قزوین دیدار معوقه خود را با برد پشت سر گذاشت

تیم فوتبال کاسپین قزوین دیدار معوقه خود را با برد پشت سر گذاشت

قزوین- خبرگزاری مهر : تیم فوتبال کاسپین قزوین در دیدار معوقه هفته نهم رقابت های دسته دوم باشگاه های کشور در مقابل تیم پرسپولیس گناوه به برتری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در دیداری معوقه از هفته نهم رقابت های لیگ دسته دوم باشگاه های کشور تیم های فوتبال کاسپین قزوین و پرسپولیس گناوه عصر چهارشنبه در ورزشگاه 15 هزار نفری سردار آزادگان به دیدار هم رفتند که این دیدار در نهایت با حساب یک بر صفر به سود تیم کاسپین قزوین به پایان رسید.

در نیمه اول این دیدار تیم کاسپین برتری محسوسی نسبت به حریف خود داشت و چند بار هم تا آستانه باز کردن دروازه حریف پیش رفت ؛ اما در نهایت مووفق به گلزنی نشد تا دو تیم نیمه اول را با حساب صفر بر صفر به پایان برسانند و با همین نتیجه راهی رختکن شوند .

با شروع نیمه دوم این دیدار تیم کاسپین فشار حملات خود را روی دروازه پرسپولیس گناوه افزایش داد و در نهایت توانست در دقیقه 60 توسط شهرام گودرزی به گل دست یابد.

در ادامه این دیدار پرسپولیس گناوه با خلق چند موقعیت روی دروازه کاسپین خطراتی را برای این تیم ایجاد کرد؛اما درنهایت نتوانست تک گل خورده را جبران کند تا آخرین بازی خود را در نیم فصل اول واگذار نکرده باشد.

کاسپین قزوین با این برد 17 امتیازی شد و در رده ششم جدول قرار گرفت تا هم چنان انگیزه صعود به لیگ دسته یک را برای خود حفظ کند.

پرسپولیس گناوه هم با این باخت هم چنان با 7 امتیاز در رده دوازدهم جدول باقی ماند تا خطر سقوط به لیگ دسته سوم را بیش از پیش احساس کند.

کد مطلب 2202558

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