حادثه مشگین شهر در هاله ای از ابهام/ 12 نفر همچنان بستری

به گزارش خبرنگار مهر، این افراد که از اهالی دو روستای هیق و احمد آباد در پنج کیلومتری مشگین شهر بودند دیروز در پی متصاعد شدن بویی شبیه گاز و استشمام آن دچار مسمومیت شده و به بیمارستان منتقل شده اند.

به گفته اهالی روستای هیق این حادثه در ابتدا از محل سالن ورزشی موجود در منطقه آغاز شده و با مسمومیت ورزشکارانی که در این سالن تمرین می کردند، به روستا نیز شیوع یافته و افراد بیشتری را با مسمومیت مواجه کرده است.

فرماندار مشگین شهر با اعلام مسمومیت 90 نفر در این حادثه تاکید کرد که این افراد با مراجعه به مراکز درمانی و پایگاه های اورژانس در این شهرستان معالجه و مرخص شده اند، اما همچنان 12 نفر به دلیل اطمینان بیشتر بستری هستند.

سید حمید عباداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ناشناخته ماندن این علت این حادثه افزود: البته از مصدومان نمونه برداری شده تا دلیل اصلی این حادثه مشخص شود.

وی با بیان اینکه اطمینان داریم منبع این مسمومیت گازی بوده است اما ترکیب و نوع گاز متصاعد شده هنوز شناسایی نشده است، ادامه داد: براساس پزشکان این گاز عوارضی ندارد و کنترل شده و جای نگرانی نیست.

نمی توان با قطعیت درباره علت حادثه صحبت کرد/ گاز شهری و کلر احتمالات اولیه

البته نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی نیز در تشریح علت حادثه، از احتمال نشت لوله کشی گاز شهری و مسمومیت بر اثر آن خبر می دهد و تاکید دارد که با توجه به اینکه این حادثه از ورزشگاه شروع شده می تواند احتمال اول نشت گاز شهری باشد.

یونس اسدی همچینین نشت گاز کلر را از دیگر احتمالات حادثه و مسمومیت روستائیان عنوان کرد و یادآور شد: با توجه به وجود منبع آب متعدد در اطراف ورزشگاه این امکان هم وجود دارد که بر اثر نشت گاز پرکلرین این مسمومیت ها رخ داده باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نمی توان با قطعیت درباره این حادثه و علت وقوع آن صحبت کرد، متذکر شد: این حادثه با حضور اکیپ های ویژه از دستگاه های متولی در حال پیگیری است و بزودی نتیجه قطعی اعلام خواه شد.

در حالی که بسیاری از مسئولان و منابع خبری از مسمومیت 90 در این حادثه خبر می دهند، مدیرکل مدیریت بحران استان اردبیل با اشاره به مسمومیت 3 الی 35 نفر از روستائیان تاکید کرد که همه این افراد با معالجه سرپایی از مراکز درمانی مرخص شده اند.

این در حالی است که فرماندار مشگین شهر از بستری بودن 12 نفر از روستائیان به دلیل معالجات بیشتر و نیز اطمینان از سلامت جسمی آنها خبر داده بود.

مشکل آلودگی در منطقه وجود ندارد

علی اسلامی مدیرکل مدیریت بحران استان نیز که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، با اعلام اینکه منبع گازی متصاعد شده هنوز ناشناخته مانده است، تاکید کرد: آزمایشات پزشکی و تست های مورد نیاز بر روی مسمومان این حادثه انجام شده و تلاش می شود منبع حادثه هرچه سریع تر شناسایی شود.

وی عنوان کرد: علت حادثه از لوله گاز شهری بوده یا از هوا انتقال یافته تاکنون مبهم مانده است، اما بیشتر این حادثه بحث روانی است.

مدیرکل مدیریت بحران استان در تشریح این مورد ادامه داد: بیشتر مصدومان و مسموم شدگان کسانی بودند که در سالن ورزشی حضور داشته اند و با توجه به اینکه سالن ورزشی به روستا نزدیک است، این حادثه توسعه یافته است.

وی با بیان اینکه از همان ساعات اول و پس از اطلاع اکیپ های کنترلی از جمله شرکت گاز، محیط زیست، بهداشت محیط، آتش نشانی و... به منطقه اعزام شده است، افزود: هم اکنون به لحاظ آلودگی مشکلی در منطقه وجود ندارد.

گفتنی است امروز یک بنیاد علمی تحت عنوان سبلان در مشگین شهر در خصوص منشا علمی حادثه ادعا کرده که تحقیقات در این خصوص انجام داده و مشخص شده که94 درصد افراد مسمومیت از استنشاق گازی که شبیه بوی آب ژاول است، بوده است.

این بنیاد با اشاره به اعزام متخصصین و پژوهشگران مرتبط با این پدیده جهت بررسی اولیه به منطقه حیق و احمدآباد تاکید کرده است که تعداد معدودی از افراد نیز از انتشار گازی که بویی شبیه به سیر داشته مسموم شده اند.

علاوه بر علل آن، این بنیاد با بیان اینکه 55 درصد مسمومیت ها در شعاع یک و نیم کیلومتری نسبت به سالن ورزشی واقع در ورودی روستای حیق اتفاق افتاده است، با اشاره به علائم مسمومیت با این گاز ناشناخته اعلام داشته که 83 درصد افراد مسموم اذعان به سوزش چشم و جداره داخلی بینی بوده اند.

با این وجود اهالی این روستا به دلیل نگرانی های موجود خواستار بررسی بیشتر مسئولان و دستگاه های مربوط و شناسایی منبع این حادثه هستند تا از احتمال وقوع حادثه مجدد پیشگیری شود.