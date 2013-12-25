نمایشگاه عکس در مرکز شماره 2 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شاهرود برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، ملیحه آقاحسینی در جلسه ای که بعد از ظهر چهارشنبه با حضور خبرنگاران در مرکز شماره 2 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان شاهرود برگزار شده بود ضمن اشاره به اینکه نمایشگاه عکس کودکان عاشورایی با هدف گسترش و تبلیغ فرهنگ عاشورایی و همچنین انتقال آموزه های قیام امام حسین (ع) به نسل کودک و نوجوان برپا شده از برگزاری نمایشگاه عکس با موضوع فرهنگ عاشورا و کودکان در این مرکز خبر داد.

وی افزود: در راستای زنده نگهداشتن فرهنگ عاشورا و ترسیم آن برای نسل امروز، برنامه‌های فرهنگی متعددی مانند برپایی نمایشگاه عکس برگزار می شود تا بتوانیم اهداف قیام امام حسین (ع) و ترویج فرهنگ عاشورایی را به کودکان و نوجوانان بشناسانیم.

مسئول مرکز شماره 2 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان شاهرود گفت: تعداد 150 عکس با موضوع فرهنگ عاشورا و کودکان برای ما ارسال شده که از این تعداد چهار اثر برگزیده شد و 30 اثر هم در مرحله دوم به چاپ رسید.

آقاحسینی با اشاره به اینکه محدودیت باعث ایجاد خلاقیت می شود افزود: ماکت هایی که در این نمایشگاه برای بیان وقایع تاریخی و شخصیت ها بکار گرفته شده با استفاده از مقوا و مواد دور ریختنی ساخته شده است.

وی تاکید کرد: آشنایی کودکان با وقایع محرم موجب تقویت هر چه بیشتر حس محبت به اهل بیت (ع) می شود و این ایام فرصت مناسبی است تا با اجرای برنامه های فرهنگی مناسب ارزش های این واقعه تاریخی را به نسل های بعدی منتقل کنیم.

این مقام مسئول در خاتمه با اشاره به اینکه این شهرستان دارای 2 مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است تصریح کرد: بازدید از این نمایشگاه در ساعات اداری از تاریخ 29 آذر تا هفتم دی در مرکز شماره 2 واقع در شهرک بهارستان برای عموم آزاد است.