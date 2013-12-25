برخی ادارات گلستان نسبت به پرداخت اجاره موقوفات خود بی تفاوت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد رئوف عصر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: وقتی مدیران استانی به بحث موقوفات اهمیت ندهند از دیگر اقشار جامعه توجه به مسئله وقف انتظار نمی رود.

وی ادامه داد: مدیران دستگاههای اجرایی با عملکرد مناسب خود برای دیگر افراد باید الگو باشند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان گلستان اضافه کرد: آن دسته از دستگاههای اجرایی که اقدام به ساخت ساختمان اداری در زمین موقوفه را کردند باید جهت انعقاد قرارداد با اوقاف اقدام نمایند.

حجت الاسلام رئوف درخصوص عدم پرداخت اجاره بها دستگاههای اجرایی به اوقاف تصریح کرد: مبلغ بدهی دستگاههای اجرایی میلیاردی می باشد.

وی ادامه داد: طی چند روز گذشته برای رفع این مشکل، نشستی با هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، ریاست سازمان اوقاف و برخی مدیران ادارات اوقاف برگزار شد.

وی نتیجه این نشست را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: حاصل این نشست پرداخت معوقات دستگاههای اجرایی در سال آینده به اوقاف بوده است.

حجت الاسلام رئوف در تشریح تعداد موقوفات استان گفت: در سطح استان تعداد 4هزارو 500 موقوفه می باشد که از این تعداد یکصدو 80 رقبه در سطح استان وجود دارد.

وی اضافه کرد: به دلیل مشایی بودن، این رقبه ها تجمیع شده و اکنون یک صد و 60 رقبه در سطح استان است که بیشترین تعداد این موقوفات در شهرستان گرگان صورت گرفته است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان گلستان تعداد موقوفات سال جاری را 33 مورد دانست و تصریح کرد: 15 مورد وقف جدید الکشف در استان یافته شده است.

وی در توضیح وقف جدیدالکشف گفت: آن دسته از موقوفاتی که در اداره کل اوقاف و امور خیریه پرونده نداشته و به تازگی به این اداره معرفی شوند، وقف جدیدالکشف نامیده می شود.

وی اغلب موقوفات را انتفاعی و مختص مساجد اعلام کرد و اظهار داشت: در چند سال اخیر با توجه به مشکلات اعتباری جهت ساخت زمین هایی که به عنوان مسجد وقف شده، اداره کل اوقاف و امور خیریه با مشکل مواجه شده است.

حجت الاسلام رئوف ادامه داد: برای کمک به سایر اقشار آسیب پذیر، نگاه ویژه خیرین به وقف های منفعتی بسیار موثر خواهد بود.

وی وقف در بحث قرآن، ایتام و ازدواج جوانان را بسیار مناسب حال جامعه دانست و افزود: در اداره کل اوقاف و امور خیریه موقوفه ای جهت هزینه در ازدواج جوانان وجود ندارد.