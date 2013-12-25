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۴ دی ۱۳۹۲، ۱۸:۱۸

مدیرکل روابط‏ عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران منصوب شد

مدیرکل روابط‏ عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران منصوب شد

پدارم پاک‏ آیین با حکم حجت‏ الاسلام شهاب مرادی، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به عنوان مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل این سازمان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پاک‏ آیین که از اردیبهشت سال 90 تا کنون مدیر مطبوعات و خبرگزاری‏های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است، دانش‏ آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و مدرس دانشکده خبر است که پیش از این مسئولیت‏ هایی چون مدیر گروه فرهنگ و هنر صدای جمهوری اسلامی، مؤسس و مدیرعامل خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، مدیر مسئول نشریه کتاب هفته و سردبیری چند روزنامه و هفته نامه را به عهده داشته است.

پاک‏ آیین دارای 11 اثر تألیفی در حوزه حقوق ادبیات و روزنامه نگاری از جمله کتاب‏ های "سفرنامه بوی گل" و "چهره‏ های ادبیات کودک و نوجوان" و همچنین عضو هیئت مدیره انجمن قلم ایران است.

کد مطلب 2202566

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