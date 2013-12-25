گلستان صدرنشین دور رفت لیگ برتر کبدی بانوان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی دور رفت لیگ برتر باشگاه های ایران انتخابی تیم ملی به مدت سه روز در مجموعه ورزشی بعثت تهران برگزار شد و تیم کبدی بانوان استان گلستان با اقتدار صدرنشین شد.

این رقابت ها بین شش تیم برتر به صورت دوره ای برگزار شد و پس از تیم گلستان، تیم های تهران و اصفهان در مکان های بعدی قرار گرفتند.

تیم کبدی بانوان استان گلستان در این دور از مسابقات موفق شد با نتایج 57 بر 19 تیم ایلام، 33 بر 28 تیم سیستان و بلوچستان، 40 بر 35 تیم اصفهان، 46 بر 26 جنوب شرق تهران و 60 بر 33 تیم البرز را مغلوب کند.

در پایان رقابت های دور رفت لیگ برتر کبدی بانوان تیم های اول تا سوم اینگونه رده بندی شدند؛رتبه اول گلستان با 5 بازی، 5 برد، 10 امتیاز، دوم جنوب شرق تهران با 5 بازی، 4 برد، 8 امتیاز و رتبه سوم اصفهان با 5 بازی، 3 برد، 6 امتیاز.



