  1. استانها
  2. گلستان
۴ دی ۱۳۹۲، ۱۸:۵۱

گلستان صدرنشین دور رفت لیگ برتر کبدی بانوان شد

گلستان صدرنشین دور رفت لیگ برتر کبدی بانوان شد

گرگان ـ خبرگزاری مهر: تیم کبدی بانوان استان گلستان با برگزاری دیدارهای خود در مرحله نهایی دور رفت لیگ برتر باشگاه های ایران انتخابی تیم ملی صدرنشین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی دور رفت لیگ برتر باشگاه های ایران انتخابی تیم ملی به مدت سه روز در مجموعه ورزشی بعثت تهران برگزار شد و تیم کبدی بانوان استان گلستان با اقتدار صدرنشین شد.

این رقابت ها بین شش تیم برتر به صورت دوره ای برگزار شد و پس از تیم گلستان، تیم های تهران و اصفهان در مکان های بعدی قرار گرفتند.

تیم کبدی بانوان استان گلستان در این دور از مسابقات موفق شد با نتایج 57 بر 19 تیم ایلام، 33 بر 28 تیم سیستان و بلوچستان، 40 بر 35 تیم اصفهان، 46 بر 26 جنوب شرق تهران و 60 بر 33 تیم البرز را مغلوب کند.

در پایان رقابت های دور رفت لیگ برتر کبدی بانوان تیم های اول تا سوم اینگونه رده بندی شدند؛رتبه اول گلستان با 5 بازی، 5 برد، 10 امتیاز، دوم جنوب شرق تهران با 5 بازی، 4 برد، 8 امتیاز و رتبه سوم  اصفهان با 5 بازی، 3 برد، 6 امتیاز.

 

کد مطلب 2202569

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها