ارتباط مردم با مدیریت شهری خرم آباد تسهیل می شود/ سامانه 137 راه اندازی شد

سرپرست شهرداری خرم آباد در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سامانه 137 در شهرهای مختلف کشور به منظور ارتباط بین مدیریت شهری و مردم مورد استفاده قرار می گیرد که در این راستا در خرم آباد نیز اقدام به راه اندازی این سامانه ارتباطی کردیم.

یحیی عیدی بیرانوند با بیان اینکه علاوه بر این شماره تماس، ایمیل و سامانه پیامک نیز در راستای تسهیل ارتباط میان مردم و مدیریت شهری در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: در این راستا سامانه پیامک 3000337 و پرتال http://137.khoramabad.ir/ برای طرح مسائل و مشکلات مردم در حوزه شهری در نظر گرفته شده است.

وی همچنین ارسال پیام از طریق آدرس الکترونیکی 137@ khoramabad.irرا از دیگر روشهای در نظر گرفته شده برای تسهیل ارتباط با مردم برشمرد و عنوان کرد: مردم با ثبت مشکلات خود از طریق یاد شده یک کد رهگیری دریافت می کنند و از طریق آن می توانند روند بررسی درخواست خود را پیگیری کنند.

عیدی بیرانوند با بیان اینکه در حال حاضر دو اپراتور در سامانه 137 برای پاسخگویی به مردم در نظر گرفته شده است، بیان داشت: همه مدیران دستگاههای وابسته به شهرداری و شهرداران مناطق از طریق سامانه در جریان مسائل و مشکلات مردم قرار می گیرند.

وی راه اندازی این سامانه را زمینه ساز تسهیل ارتباط مردم با مدیریت شهری و همچنین کاهش مراجعه برای پیگیری مشکلات خود در این بخش دانست و بیان داشت: همچنین می توان از میان تماسهای مردمی به آسیب شناسی در مورد عمده ترین مشکلات شهری و برنامه ریزی در این بخش پرداخت.

سرپرست شهرداری خرم آباد با بیان اینکه در فرآیند تماسهای مردمی می توان مشکلات مناطق مختلف شهر را احصا و برای رفع آنها چاره اندیشی کرد، بیان داشت: با راه اندازی این سامانه تلاش خواهیم کرد که هیچ کدام از انتقادات، مسائل، مشکلات و پیشنهادات مردم در رابطه با حوزه مدیریت شهری بدون پاسخ باقی نماند.