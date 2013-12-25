درآمد گمرکات و مالیاتی استان بوشهر سالانه 27 هزار میلیارد ریال است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عوض پور بعدازظهر چهارشنبه در نشست مدیران روابط عمومی پارکهای علم و فناوری کشور در بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر در راهاندازی پارکهای علم و فناوری پیشتاز بوده و نخستین پارک علم و فناوری در منطقه ویژه پارس ایجاد شد.
وی با اشاره به تشکیل پارک علم و فناوری در همه استانها، تصریح کرد: مراکز علم و فناوری نقش بسیار مهمی در تولید ثروت دارند و با توجه رویکرد جدیدی که تا سال 1404 طراحی شده،این پارکها در جایگاه علمی و فناوری نقشی ارزنده دارند.
معاون برنامهریزی استاندار بوشهر به جایگاه ویژه استان بوشهر در عرصه علم و فناوری اشاره کرد و افزود: کشورمان نیز در بخش علم و فناوری دارای جایگاه ویژهای است که در بین کشورهای خاورمیانه جایگاه نخست را دارد.
رسالت مهم پارکهای علم و فناوری در احیای هویت خلیج فارس
وی به آمادگی برای حمایت از پارکهای علم و فناوری استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: پارکهای علم و فناوری رسالت مهم در احیای هویت خلیج فارس و طرحهای علمی و بنیادی و زیربنایی در این بخش دارند.
عوضپور همچنین به ظرفیتهای بالای استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: بخش عمدهای از درآمدهای کشور متعلق به استان بوشهر است و این استان در نظام ملی توسعه نقشی بسیار مهم دارد.
معاون برنامهریزی استاندار بوشهر با اشاره به رتبه پنجم استان بوشهر در اعتبارات عمرانی، تاکید کرد: درآمدهای گمرکات و مالیاتی استان بوشهر سالانه دو هزار و700 میلیارد تومان است.
فعالیت پارکهای علم و فناوری در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی
رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر نیز در این آئین اظهار داشت: با اشاره به فعالیت پارکهای علم و فناوری در 30 استان کشور، خاطرنشان ساخت: نیازمند رایزن علمی در بخش بین الملل هستیم که لازم برای این موضوع فکری اساسی صورت بگیرد.
مهدی محمدی به ظرفیتهای بالقوه استان بوشهر در بخشهای مختلف اشاره کرد و افزود: وجود صنایع عظیم نفت و گاز و پتروشیمی و همچنین نخسیلات و داشتند دریا و بنادر و فعالیتهای گسترده در بخش صید و صیادی و .... بخشی از ظرفیتهای استان بوشهر است.
وی بر لزوم فعالیت پارکهای علم و فناوری در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تاکید کرد و ادامه داد: باید با استفاده از علم و فناوری از ظرفیتهای موجود به خوبی بهره ببریم تا شاهد پیشرفت در عرصههای مختلف و رسیدن کشور به قطب علمی باشیم.
تولید محصولات دانش بنیان برای توسعه علمی و فناوری
رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر و حمایت از مراکز فناوری برای معرفی ظرفیتهای خود به جوامع هدف را ضروری دانست و تاکید کرد: از ایدههای نوین در زمینههای مختلف با کسب مزیت رقابتی در تولید محصولات دانش بنیان برای توسعه علمی و فناوری، تجاری سازی دانش و توسعه اقتصادی از دیگر برنامههای پارک علم و فناوری است.
وی به استفاده کشورهای پیشرفته از علوم مختلف برای تولید و ثروت اشاره کرد و عنوان داشت: بسیاری از کشورها از دریا در تولید آب شرب، تولید مواد غذایی متنوع و دیگر کارکردها استفاده میکنند.
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