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۴ دی ۱۳۹۲، ۱۸:۴۴

حمیدی رضی اعلام کرد:

مهاجرت پرندگان به تالابهای اردبیل آغاز شد

مهاجرت پرندگان به تالابهای اردبیل آغاز شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر کل محیط زیست استان اردبیل گفت: مهاجرت پرندگان به تالابها و آبگیرهای استان آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حمیدی رضی عصر چهارشنبه در جلسه برنامه ریزی نحوه حمایت از پرندگان مهاجر تصریح کرد: در حال حاضر 60 تالاب و آبگیر در استان پذیرای پرندگان مهاجر است.

وی با تاکید به اینکه عمده این پرندگان از نمونه های کمیاب و در حال انقراض است، تاکید کرد: تمامی تالابها شکار ممنوع بوده و توسط ماموران محیط زیست حفاظت می شود.

وی از شهروندان خواستار حمایت از پرندگان مهاجر شد و افزود: در هنگام مراجعه و بازدید از تالابها باید زمینه آسایش و امنیت این گونه های کمیاب فراهم شود.

به گفته حمیدی رضی قو، پلیکان، انواع غاز و مرغابی از گونه های مهاجر است.

مدیر کل محیط زیست استان علت مهاجرت پرندگان را کاهش محسوس دما در نیمکره شمالی به ویژه در سیبری عنوان کرد و افزود: پرندگان در مسیر مسافرت چند صد هزار کیلومتری خود در تالابها استراحت می کنند.

وی تاکید کرد: پیش بینی می شود بالغ بر 100 هزار پرنده مهاجر مدتی مهمان تالابهای استان باشند.

کد مطلب 2202579

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