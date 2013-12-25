مهاجرت پرندگان به تالابهای اردبیل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی حمیدی رضی عصر چهارشنبه در جلسه برنامه ریزی نحوه حمایت از پرندگان مهاجر تصریح کرد: در حال حاضر 60 تالاب و آبگیر در استان پذیرای پرندگان مهاجر است.

وی با تاکید به اینکه عمده این پرندگان از نمونه های کمیاب و در حال انقراض است، تاکید کرد: تمامی تالابها شکار ممنوع بوده و توسط ماموران محیط زیست حفاظت می شود.

وی از شهروندان خواستار حمایت از پرندگان مهاجر شد و افزود: در هنگام مراجعه و بازدید از تالابها باید زمینه آسایش و امنیت این گونه های کمیاب فراهم شود.

به گفته حمیدی رضی قو، پلیکان، انواع غاز و مرغابی از گونه های مهاجر است.

مدیر کل محیط زیست استان علت مهاجرت پرندگان را کاهش محسوس دما در نیمکره شمالی به ویژه در سیبری عنوان کرد و افزود: پرندگان در مسیر مسافرت چند صد هزار کیلومتری خود در تالابها استراحت می کنند.

وی تاکید کرد: پیش بینی می شود بالغ بر 100 هزار پرنده مهاجر مدتی مهمان تالابهای استان باشند.