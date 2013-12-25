سه ماه تا پايان مهلت صنايع مشمول براي نصب سيستم آنلاين در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی ابراهیمی کارنامی افزود: پايش مستمر آلاينده هاي آب,هوا وخاک بايد در اولويت توسعه قرار گيرد، در استان فارس نزديك به 9 کارخانه سيمان مشغول به فعاليت هستند كه از اين ميان هفت کارخانه مجهز به سيستم پايش دائم شده اند و کارخانه سيمان لامرد اخيرا به نصب و راه اندازي سيستم مذکور بر روي دودکش کارخانه به منظور پايش مستمر خروجي واحد اقدام کرده است.

ابراهيمي کارنامي با بيان اينکه يکي از مهمترين رسالتها و وظايف محيط زيست استان، پايش مستمر واحدهاي صنعتي بخصوص واحدهاي بالقوه آلاينده در زمينه آب، خاک و هواست،اظهار داشت: با برنامه ريزيهاي انجام شده در سال جاري سعي در گسترش منطقي پايش و نظارت بر فعاليت منابع آلاينده داشته ايم و تلاش بر اين است تامطابق ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه تا پايان سال،واحدهايي که قابليت نصب سيستم پايش لحظه اي را دارند به سيستم مجهز شوند که جهت ممانعت از هر نوع آلودگي و اقدام مخربي که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب در محيط زيست شود.

وی ادامه داد: در هشت ماهه اول سال جاري از چهار هزارو 341 واحد صنعتي استان فارس توسط حوزه معاونت ،نظارت و پايش اين اداره کل مورد بررسي قرار گرفتند که نهايتا منجر به صدور537 مورد اخطاريه زيست محيطي و76مورد اخطار تعطيل و34مورد پلمپ واحد آلاينده شده است.

وي افزود: به منظور صحه گذاري و راست آزمايي نحوه فعاليت آزمايشگاههاي معتمد، اين اداره كل نسبت به انجام آزمونهاي مطابقتي ، تست هاي تطبيقي و بازديدهاي تصادفي و سرزده اقدام نموده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف طبق قوانين ومقررات اقدام کرده است.

ابراهيمي کارنامي خاطر نشان کرد: صنايعي که بر اساس ليست اعلام شده تا پايان سال سيستم پايش لحظه اي را نصب نکنند متخلف شناخته شده و مشمول ماده 30 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مي شوند.

ابراهيمي کارنامي با بيان اينکه تعامل و رابطه في مابين صنعت و محيط زيست وخوداظهاري واحدهاي صنعتي و توليدي در استان فارس روند رو به رشد و مثبتي را طي سالهاي اخير طي کرده است. وي ارزش گذاري منابع پايه راضروري دانست و افزود: اميدواريم که به مرحله اي برسيم که کليه صنايع و واحدهاي توليدي استان در جهت کاهش عوامل آلاينده و داشتن محيط زيستي عاري از آلودگي اين مهم را از اولويت هاي کاري خود در سال جاري قرار دهند.

ابراهيمي افزود: با توجه به بند "الف " ماده 61 قانون برنامه چهارم توسعه وتنفيذي در بند "ب" ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه كليه واحدهاي بزرگ توليدي ، صنعتي ،خدماتي ، عمراني و زيربنايي موظفند به منظور كاهش عوامل آلوده كننده و مخرب محيط زيست ناشي از فعاليت واحد نسبت به نمونه برداري و اندازه گيري آلودگي و تخريب زيست محيطي خود اقدام و نتيجه را در چهارچوب خوداظهاري به سازمان حفاظت محيط زيست ارائه کنند.