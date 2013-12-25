ویزیت رایگان بیماران در نمایشگاه شلمچه/ انجام 700 مورد آزمایش تشخیصی با تعرفه دولتی در آزمایشگاه ولی عصر(عج) شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول دفتر همکاری های دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اداره اوقاف در این خصوص گفت: این نمایشگاه به مناسبت هفته وقف برپا شده و بازدید آن برای عموم آزاد است که بازدید کنندگان در صورت نیاز مورد ویزیت رایگان توسط پزشک مستقر در نمایشگاه قرار می گیرند.

دکتر همت علی کاظمی افزود: علاوه بر پزشک ، پرستار ، ماما و بینایی سنج نیز طی هفته وقف در این نمایشگاه به ارایه خدمت به مراجعان می پردازند.

وی اظهار داشت: در شیراز موقوفات درمانی مهمی داریم که به بیماران کل کشور ارایه خدمت می کنند از جمله موقوفات درمانی نمازی ، خلیلی و شوشتری که موقوفات برجسته و توانمندی هستند که افراد نیک اندیش برای کمک به درمان مردم وقت کرده اند.

دکتر کاظمی بیان کرد: افراد خیر برای ساماندهی بهداشت و درمان مردم اموال خود را وقت نموده اند که امروز این عمل خداپسندانه در استان فارس از طریق مجمع خیرین سلامت نیز در حال انجام است .

وی گفت: خدمات درمانی در نمایشگاه هفته وقف واقع در مرکز تبلیغات اسلامی شلمچه از ساعت 15 تا 20 به عموم مردم ارایه می شود.

ماهانه 700 مورد آزمایش تشخیصی با تعرفه دولتی در آزمایشگاه ولی عصر (عج) انجام می شود

آزمايشگاه مركز بهداشتي درماني ولي عصر(عج) شیراز هر ماه به طور متوسط با انجام 700 مورد آزمايش تشخیصی طبی با تعرفه دولتي به بیماران ارایه خدمت می کند.

رییس مرکز بهداشت شهدای انقلاب شیراز گفت: بيش از 24سال از ساخت مركز بهداشتي درماني ولي عصر (عج) درمساحت 5 هزار و 700مترمربع وبا زير بناي یک هزار و 332 متر می گذرد که درسال 92 آزمايشگاه اين مركز درمساحتي با 240متر مربع با هدف افزايش خدمات، تعداد و نوع آزمايش ها راه اندازي گرديد .

دکتر عبدالحسین فرح بخش افزود: با راه اندازي اين آزمايشگاه 14فرصت شغلي ايجاد شده و پايگاه های بهداشتي اميركبير واقبال راتحت پوشش قرار مي دهد و در حال حاضر ماهانه به طور متوسط به 700 بیمار ارایه خدمت می کند.

وی اظهار داشت: پیش از این درآزمايشگاه مركز بهداشتي درماني ولي عصر(عج) شیراز آزمایش های سطح یک انجام می شد اما در حال حاضر با توسعه آزمایشگاه، به سطح سه ارتقا یافته است و تمامی آزمایشهای طبی، مواد مخدر و همچنین مادران باردار انجام می شود.

دکتر فرح بخش بیان کرد : با توسعه این آزمایشگاه توانایی انجام خدمات از 8 مورد به حدود 9 تا 10 مورد افزایش پیدا کرده است که زمینه ارایه خدمات بیشتر و بهتر به بیماران فراهم شده است.

وی گفت: دراين آزمايشگاه جامع تخصصي، آزمايشات باتعرفه دولتي انجام مي گيرد بنابراین كليه موارد آزمايشات اعم از بارداري وپيش از بارداري، طبي وهماتولوژي ،بيوشيمي ، سرولوژي ،پارازيتولوژي، آناليز يورين – ميكروب شناسي ، مواد مخدر ، طب كار، hbALc جهت بيماران ديابتي برای گروه های سنی مختلف از جمله كودكان، دوران ميانسالي وسالمندي وهمچنین موارد نيازمند به انجام آزمايش قبل از شروع داروهاي پيشگيري از بارداري هورموني و غیره صورت مي گيرد.

دکتر فرح بخش افزود: مركز بهداشتي درماني وليعصر(عج) مركز رفرال معاينات دانش آموزان نیز می باشد که در آن معاينات دانش آموزان در مقاطع اول راهنمايي ودبيرستان با استفاده از پزشك وكارشناس صورت مي گيرد.

وی با اشاره به اینکه این مرکز در بلوار باهنر جنوبي ،بعد از ميدان پارسه به سمت كمربندي سمت چپ روبروي مسجد حضرت ولي عصر(عج) قرار دارد، اظهار داشت: علاوه بر اهالی این منطقه تمامی شهروندان در صورت تمایل می توانند از خدمات این آزمایشگاه بهره مند شوند.

پيشنهاد داروهاي آنتي بيوتيك خود براي بيماريهای مشابه ديگران ممنوع

داروهاي آنتي بيوتيك خود را براي بيماري ديگران پيشنهاد نكنيد حتي اگر علايم شما يكسان باشد.

کارشناس مدیریت تحقیق و توسعه غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تاکید بر منع مصرف خودسرانه آنتي بيوتيك ها و لزوم جلوگیری از ایجاد و گسترش مقاومت ميكروبي توصیه کرد: در صورت داشتن بيماري هاي ويروسي از قبيل سرماخوردگي، از مصرف خودسرانه و بدون تجويز پزشك داروهاي آنتي بيوتيك جلوگيري نماييد و در صورت ابتلا به بيماري هاي ويروسي از پزشك تقاضاي آنتي بيوتيك نكنيد و پزشك را براي تجويز آنتي بيوتيك تحت فشار قرار ندهيد.

وی گفت: دوره درمان بیماری را حتي در صورت بهبود علايم كامل نماييد و داروهاي آنتي بيوتيك را مطابق دستور پزشك و سر ساعات معين شده مصرف نماييد چرا كه آنتي بيوتيك تجويز شده زماني مؤثر خواهد بود كه به طور صحيح مصرف شود.

دکتر استخری ادامه داد: داروهاي آنتي بيوتيك خود را براي بيماري ديگران پيشنهاد نكنيد حتي اگر علايم شما يكسان باشد.

وی بر عدم نگهداري داروهاي آنتي بيوتيك باقي مانده و جلوگیری از مصرف خودسرانه آنها تاکید کرد و گفت: آنتي بيوتيك تجويز شده روي همان عفونت بخصوص، مؤثر بوده و صرفاً براي شما در آن ايام تجويز شده است.

وی افزود: در مورد نحوه مصرف صحيح آنتي بيوتيك ها با پزشك يا داروساز مشورت نماييد. مصرف نادرست آنها ممكن است جذب اين داروها را تحت تأثير قرار داده و سبب كاهش يا حذف اثر آنها شود.

استخری تصریح کرد: در صورت فراموش كردن دوز مصرفي يا اشتباه در نحوه مصرف با پزشك يا داروساز مشاوره نماييد. در صورتي كه پس از اتمام داروي آنتي بيوتيك، علايم بيماري هنوز ادامه پيدا كرد، به جاي تهيه دوباره همان آنتي بيوتيك و تجويز خودسرانه آن حتماً به پزشك مراجعه کنند.

کارشناس مدیریت تحقیق و توسعه غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: در صورت داشتن سابقه مصرف آنتي بيوتيك در زماني كه به پزشك مراجعه مي كنيد حتماً اطلاعات كافي را در زمينه آنتي بيوتيك مصرفي خود در اختيار پزشك قرار دهيد.

وی توصیه کرد: با برداشتن گام هاي ساده پيشگيري از شيوع عفونت ها مانند شستن دستها، واكسيناسيون به موقع كودكان، جلوگيري از برقراري تماس با افراد دچار عفونت و ... مي توان به از بين بردن مقاومت ميكروبي كمك کرد.