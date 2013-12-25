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۴ دی ۱۳۹۲، ۱۸:۴۹

حجت‌الاسلام صفوی:

فعالیت ۴۰۰ مبلغ و روحانی همزمان با دهه ی پایانی صفر در چهارمحال و بختیاری

فعالیت ۴۰۰ مبلغ و روحانی همزمان با دهه ی پایانی صفر در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد -خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری از فعالیت ۴۰۰ روحانی، مبلغ و مبلغه دینی در دهه ی پایانی ماه صفر ۱۴۳۵ در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالحمید صفوی افزود: هم زمان با اربعین حسینی، ایام سوگواری رحلت پیامبر گرامی اسلام و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، ۸۰ روحانی از دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و اصفهان به همراه ۵۸نفر از روحانیون معاونت تبلیغ و آموزش‌های کاربردی طرح هجرت و ۲۶ نفر از سازمان اوقاف و امور خیریه ، فعالیت های تبلیغی را در نقاط مختلف شهری و روستایی استان انجام می دهند.

وی  افزود: ۲۳۰ مبلغ و مبلغه مقیم استان هم در دهه ی پایانی ماه صفر به امر مقدس ترویج نشر ارزش‌های اسلامی پرداخته و در برگزاری مراسم عزاداری اربعین حسینی، رحلت حضرت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) مشارکت می‌کنند.

صفوی، ارتقاء کیفی برنامه های عزاداری، تبیین معارف اسلامی همچون اعتقادات، اخلاق اسلامی، احکام و سیره معصومین (ع)، بیان سیره عملی، فضایل اخلاقی و معنوی امام حسین(ع) و مسئله ولایت با استفاده از منابع معتبر و شناخته شده، تشریح تطبیقی فتنه‌ها علیه انقلاب اسلامی با صدر اسلام و توضیح ولایت فقیه و جامعیت آن و بیداری اسلامی را از جمله فعالیت های تبلیغی مبلغین اعزامی در مراسم عزاداری دهه ی پایانی صفر‌المظفر ۱۴۳۵ هجری برشمرد.

وی یادآور شد: سعی در برگزاری نماز جماعت اول وقت، توجه به برپایی مراسم قرائت زیارت اربعین، زیارت حضرت رسول و صلوات خاصه امام رضا(ع) در برنامه های اصلی روحانیون اعزامی قرار دارد.

کد مطلب 2202585

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