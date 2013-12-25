تأکید بر تعریف چهار مرکز منطقه ای در بحرانها برای کلانشهر شیراز/ بحران ها دسته بندی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پاک فطرت به مناسبت سالگرد زلزله بم در جمع خبرنگاران با یادآوری اینکه هر روز در گوشه گوشه ایران پهناور زمین لرزه های ریز و درشت رخ می دهد، گفت: باید هرلحظه آماده مواجهه با بحران، بویژه زلزله باشیم.

وی با تأکید بر اینکه آموزش به دانش آموزان در مانورها بسیار خوب است، اظهار داشت: آرزو می کنیم با فاجعه روبرو نشویم ولی وقتی دچار فاجعه می شویم این بزرگترها هستند که باید به کمک بیایند و بتوانند یک گروه را مدیریت کنند که این نشان می دهد باید آموزش ها فراتر از محیط مدارس و در شرایط گسترده تری از جامعه با همکاری همه دستگاه ها، بویژه رسانه ها صورت گیرد.

وی افزود: درست است که زلزله در کشور ما گوی سبقت را از دیگر موارد ربوده است اما نباید از وقوع سیل، برف، طوفان و ... بر اساس اقیمهای مختلف ایران غافل شد.

پاک فطرت به آمادگی شهرداری شیراز برای مواجهه با شرایط سخت به دلیل برخورداری از امکانات مختلف و مناسب اشاره و اظهار داشت: با تقسیم شهر شیراز به چهار مرکز منطقه ای با انتخاب و انتصاب مدیر، قائم مقام و عوامل اجراییِ توانمند سعی می کنیم با تعریف یک سناریوی واقع بینانه شرایطی ایجاد کنیم تا غافلگیر نشویم.

وی به بیش از دو هزار هکتار بافت فرسوده و قدیمی در این کلانشهر اشاره کرد و افزود: این بافتهای فرسوده با املاک قدیمی در بحران ها کار را برای خدمات رسانی سخت می کند که سازمان های آتش نشانی، خدمات موتوری و مناطق 9گانه شهرداری باید برای مواجهه با شرایط سخت آموزش ببینند که البته کارکنان آموزش دیده شهرداری تجربه های مناسبی برای مواجهه با بحران دارند.

وی به منطقه تاریخی فرهنگی هم اشاره کرد و افزود: این منطقه با بیش از 300 هکتار وسعت و کوچه پس کوچه های سنتی کار را برای امداد رسانی سخت می کند که البته تجهیزات به روز و مناسب برای ارائه خدمات را در این زمینه خریداری کرده ایم و البته با حمایت شورای شهر شیراز برای خرید تجهیزات رقم مناسبی در بودجه های هر سال دیده می شود.

شهردار شیراز به تنوع نیازهای تحقق کاهش خطر‌پذیری بحران در شهر شیراز اشاره کرد و گفت: در این زمینه از تولید مصالح استاندارد تا کیفیت ساخت و ساز و اجرا در مقاوم‌سازی نقش دارد تا تدوین طرح جامع مدیریت بحران که همه باید در این زمینه هماهنگ باشند که البته هستند.

پاک فطرت با تأکید بر اینکه ساعات ابتدایی وقوع زلزله زمان بسیار با اهمیتی در مدیریت بحران است، افزود: ساختار مدیریت بحران باید تقویت و وظایف مدیر بحران منطقه شفاف شود، همچنین مدیریت بحران باید از برنامه‌های منسجم و توان کافی برای روز مقابله برخوردار باشد.

وی گفت: اقدامات انجام شده در مدیریت پیشگیری و بحران مناسب بوده اما با این حال باید اقدامات زیادی تا رسیدن به شرایط مطلوب انجام شود و ضعف و کاستی ‌ها بتدریج برطرف شود.

شهردار شیراز خاطرنشان کرد: استان فارس در بحران های مختلف بویژه در زلزله بم و زلزله اخیر در شهرستان برازجانِ استان بوشهر نشان داد تا چه اندازه توانمند است.