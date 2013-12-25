کشتارگاه خورموج ساماندهی شود/ اولین راه انتقال ایدز در ایران از طریق تزریق است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی هاشمی عصر چهارشنبه در نشست شورای سلامت شهرستان دشتی اظهار داشت: موضوع سلامت باید یکی از دغدغه‌های مهم مسئولین باشد که مدیران امر سلامت نسبت به آن اهتمام لازم را داشته باشند.

وی در خصوص اتلاف سگ‌های ولگرد نیز گفت:دستگاه‌های ذیربط برابر قانون نسبت به اتلاف سگ‌های ولگرد اقدام لازم را به‌عمل آورند.

هاشمی از دامپزشکی خواست خودروهایی که کارت سلامت ندارند و نسبت به انتقال آبزیان از خط ساحلی اقدام می‌کنند از تردد آنها جلوگیری شود چون سلامت مردم در معرض خطر است.

تهیه یک‌دستگاه خودرو برای حمل لاشه در کشتارگاه

وی خطاب به شهرداران خورموج، کاکی و شنبه گفت: در خصوص دفع زباله‌های بهداشتی تدابیر لازم را اتخاذ کنند و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نورزند.

هاشمی گفت: شهرداری خورموج باید در اسرع وقت نسبت به تهیه یک‌دستگاه خودرو برای حمل لاشه در کشتارگاه اقدام کنند و بتواند وضعیت آنجا را با همکاری دامپزشکی ساماندهی کند.

وی با اشاره به اینکه شهرداری نسبت به طراحی، جانمایی و احداث جایگاه آبزیان ماهی و میگو در شهر خورموج اقدام کند خواستار برخورد با دستفروشان مواد غذایی که سلامت مردم را به خطر می اندازند شد.

89 درصد مبتلایان به ایدز مرد هستند

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی نیز گفت:HIV ویروسی است که با تضعیف دستگاه ایمنی بدن موجب مرگ فرد می شود و کسانی که دارای ضعف بدنی هستند بیماری زودتر فعال می‌شود.

دکتر اصغر بحرانی افزود: راه‌های انتقال این بیماری تزریق، روابط جنسی، استقاده مشترک از سرنگ، از طریق مادر واستفاده از تیغ آلوده می‌تواند باشد .

وی ادامه داد:در این ایران اولین راه انتقال از طریق خون و تزریق است ولی در جهان از طریق روابط جنسی است.

ابتلای 27هزار به ایدز در کشور

بحرانی تصریح کرد:تعداد بیماران ایذر در کشور طبق آمار اعلامی از سوی وزارت بهداشت 27هزار و 40 نفر است که 89 درصد از آنها مرد و11 درصد خانم هستند.

وی در خصوص درمان این بیماری نیز گفت: کپسول IMODبه مدت سه ماه بدن را تقویت و مقاوم می‌کند که در 21 مراکز درمانی بصورت رایگان توزیع می شود.