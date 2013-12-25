آخرین وضعیت شرکت تولیدکننده کود ورمی کمپوست ملارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست فرمانداری ملارد با تشریح آخرین وضعیت شرکت تولید کود ورمی کمپوست از اعاده پرونده شرکت سایه گستر زندگی ایرانیان به دادسرای شهرستان کرج خبر داد و اظهار داشت: این اقدام علی الظاهر بر اساس نظر مقامات ارشد قضائی استان و به دلیل پایین بودن امکانات قضائی و اداری دادسرای این شهرستان صورت گرفته است.

این مسئول عنوان کرد: یقینا فرمانداری و دادسرای شهرستان کرج نیز در راستای ادامه رویکرد شورای تامین و دادسرای ملارد اقدامات خود مبنی بر ادامه فعالیت شرکت و فروش محصول برای پرداخت مطالبات سرمایه گذاران را انجام خواهند داد، با تدابیر اتخاذ شده توسط مسئولان اداری، قضایی، امنیتی و انتظامی ملارد آرامش به سرمایه گذاران این صنعت باز گشته است.

رئیس شورای تامین شهرستان ملارد در خصوص اقدامات صورت گرفته در این مدت گفت: از زمان مراجعه مدیران شرکت سایه گستر زندگی ایرانیان به فرمانداری تا روزی که پرونده به دادسرای کرج اعاده شد اقدامات زیادی توسط عوامل مختلف انجام گرفت که مهمترین آنها جلسه هماهنگی با مشاور وزیر و مدیرکل امور استانهای وزارت جهاد کشاورزی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در خصوص نحوه مدیریت موضوع و ادامه فعالیت عوامل اجرایی شرکت در محل دفتر وزارت مذکور است.

به گفته وی، این اقدامات صورت گرفته توسط فرمانداری ملارد مورد تائید مسئولان وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است و تلاش برای ترویج کودهای تولید شده بین کشاورزان پس از تایید آزمایشگاهی آن توسط سازمانهای جهاد استانها مورد تعهد قرار گرفت، شورای تامین استان نیز ضمن تایید اقدامات انجام شده در شهرستان، بر مدیریت و تشکیل کارگروه ویژه متشکل از مدیران شرکت و سرمایه گذاران و برخی دستگاههای اجرایی از جمله وزارت جهاد کشاورزی برای رسیدگی به این امر تاکید داشت.

کرمی اضافه کرد: در هر حال در گام اول باید اقدامات لازم برای فروش کودهای تولید شده موجود در سایتهای کارگاهی شرکت انجام شده و همزمان فعالیت شرکت همچون گذشته جهت جلوگیری از اتلاف سرمایه و کرمهای داخل سبدها ادامه پیدا کند تا بدهیها از محل فروش و نیز ادامه فعالیت مذکور مطالبات سرمایه گذاران به ترتیب اولویت پرداخت شود.

سرپرست فرمانداری ملارد در ادامه مدیریت معضل بوجود آمده را در گرو آرامش، صبر و انتظار سرمایه گذاران و نیز کمک و مشارکت خود آنان دانست و اقدام همزمان دستگاه قضائی در راستای رسیدگی به تخلفات و جرایم احتمالی مدیران شرکت را خواستار شد.

این مسئول همچنین تاکید کرد: اقدامات انجام گرفته توسط شورای تامین شهرستان ملارد در راستای تائید و حمایت از تخلفات احتمالی مدیران شرکت نبوده بلکه در راستای حل مشکل مردم و جلوگیری از تبدیل یک مشکل اجتماعی به مسئله ای امنیتی صورت گرفته است.

وی در پایان از همکاری و تلاش شبانه روزی مجموعه اعضای شورای تامین به ویژه مسئولان دادستانی این شهرستان قدردانی کرد.