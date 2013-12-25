به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حبیبی منش عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گناوه اظهار داشت: بسیاری از نابسامانی‌های موجود به دلیل عدم اجرای صحیح قانون است.

فرماندار شهرستان گناوه گفت: برای اجرای قانون باید مطلع به قوانین حاکم بر جامعه بود؛ بنابراین مدیران برای اجرای عدالت نسبت به قوانین مربوط به حوزه مدیریتی خود آگاهی کامل داشته باشند.

حبیبی منش در زمینه بزرگداشت حماسه 9 دی سال ادامه داد: فتنه گران سال 88 با حمایت بیگانگان در صدد براندازی نظام بودند که برای رسیدن به این مقصود تلاش فراوانی کردند.

وی اضافه کرد: اما با بصیرت افزایی که توسط مقام معظم رهبری صورت گرفت و با حضور پرشور ملت ولایتمدار ایران در روز 9 دی سال 1388 توطئه دشمن خنثی شد.

حبیبی منش با اشاره به بزرگداشت دهه مبارک فجر در شهرستان گناوه بیان داشت: در دهه فجر برنامه های متعددی از جمله برپایی نمایشگاه دستاوردهای دستگاه های اجرایی، افتتاح پروژهای عمرانی و چندین و چند برنامه متنوع دیگر در سطح شهرستان برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: امید و امیدواری یک رکن اساسی در جامعه است که با کار و خدمت شبانه روزی می توان به این مهم رسید.

در پایان از اله کرم نجفی رئیس تامین اجتماعی سابق و مجتبی بازگیر مدیر کل سابق گمرک گناوه قدردانی و اکبر خضری به عنوان رئیس جدید تامین اجتماعی و منصور بازیار به عنوان مدیر کل جدید گمرک گناوه معرفی شدند.