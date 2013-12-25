تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه پنجم دی‌ماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با بیست و سوم صفر سال 1435 هجری قمری و بیست و ششم دسامبر سال 2013 میلادی.

- مرحله نيمه نهايی و فينال رقابتهای ليگ برتر كشتی آزاد - جام ولايت - امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

مرحله نیمه نهایی:

* استيل آذين ايرانيان - گاز مازندران (ساعت 9 صبح)

* ثامن الحجج سبزوار - خونه به خونه بابل (ساعت 10 صبح)

مسابقه رده‌بندی:

* تيم‌های بازنده مرحله نيمه نهايی (ساعت 16)

ديدار فينال:

* تيم‌های برنده نيمه نهايی (ساعت 17:15)

- مرحله گروهی مسابقات فوتبال غرب آسیا امروز با برگزاری دیدار زیر در قطر پیگیری می‌شود:

گروه C:

* اردن - لبنان

- هفته هفتم لیگ برتر والیبال بانوان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* گاز تهران - اسلامشهر

* شهرداری سمنان - دانشگاه آزاد

* بابلسر - سنگ‌تاش شیراز

- هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال بانوان ایران امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* فولادنورد کوه سیرجان - شهرداری بم

* نگار دژ شیراز - همیاری شهرداری

* دلوار کشتی جنوب - آینده سازان میهن

* ملوان بندرانزلی - استقلال