تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه پنجم دیماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با بیست و سوم صفر سال 1435 هجری قمری و بیست و ششم دسامبر سال 2013 میلادی.
- مرحله نيمه نهايی و فينال رقابتهای ليگ برتر كشتی آزاد - جام ولايت - امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
مرحله نیمه نهایی:
* استيل آذين ايرانيان - گاز مازندران (ساعت 9 صبح)
* ثامن الحجج سبزوار - خونه به خونه بابل (ساعت 10 صبح)
مسابقه ردهبندی:
* تيمهای بازنده مرحله نيمه نهايی (ساعت 16)
ديدار فينال:
* تيمهای برنده نيمه نهايی (ساعت 17:15)
- مرحله گروهی مسابقات فوتبال غرب آسیا امروز با برگزاری دیدار زیر در قطر پیگیری میشود:
گروه C:
* اردن - لبنان
- هفته هفتم لیگ برتر والیبال بانوان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* گاز تهران - اسلامشهر
* شهرداری سمنان - دانشگاه آزاد
* بابلسر - سنگتاش شیراز
- هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال بانوان ایران امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* فولادنورد کوه سیرجان - شهرداری بم
* نگار دژ شیراز - همیاری شهرداری
* دلوار کشتی جنوب - آینده سازان میهن
* ملوان بندرانزلی - استقلال
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