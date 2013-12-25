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۴ دی ۱۳۹۲، ۱۹:۲۵

عباسی اعلام کرد:

راه اندازی 9 آزمایشگاه برای کنترل کیفی آب شرب روستاهای اردبیل

راه اندازی 9 آزمایشگاه برای کنترل کیفی آب شرب روستاهای اردبیل

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آبفار استان اردبیل از راه اندازی 9 آزمایشگاه کیفی برای کنترل مداوم آب شرب روستاهای این استان به لحاظ میکروبی، ریز آلاینده معدنی و کلرسنجی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز عباسی عصر چهارشنبه در بررسی مشکلات آب روستاهای این استان تصریح کرد: هم اکنون کنترل کیفی آب شرب روستاهای استان اردبیل توسط  9 مرکز آزمایشگاهی انجام می شود.

به گفته وی براین اساس در نیمه نخست امسال بیش از 97 هزار و 500 عملیات کلرسنجی از آب شرب روستاهای استان صورت گرفته است.

مدیر عامل شرکت  آبفار استان افزود: علاوه بر کلرسنجی در این مدت بالغ بر پنج هزار و 218 مورد آزمون ميكروبي كليفرم و 500 آزمون ریز آلاینده معدنی نیز از آب شرب روستاهای استان به عمل آمده است.

وی با بیان اینکه این آزمایشات و کلرسنجی ها با هدف تامین آب شرب سالم و بهداشتی جهت مصرف روستاییان صورت می گیرد، به راه اندازی هفت آزمایشگاه میکروبی، یک آزمایشگاه فیزیو شیمیایی و یک آزمایشگاه ریز آلاینده معدنی در استان اشاره کرد.

عباسی عنوان کرد: تمامی آب های سطحی پس از طی فرآیند تصفیه و آب تولیدی چاه ها بعد از تزریق کلر و گندزدایی و رعایت اصول بهداشتی و استاندارد کشوری وارد شبکه های توزیع آب شده و به صورت کاملا بهداشتی و سالم در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.

کد مطلب 2202599

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